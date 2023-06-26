華日：憂美國對台灣大選有特定立場 中國試尋合作

美國/中國/台灣

《華爾街日報》周一6月26日引述知情人士透露，美國國務卿布林肯最近訪華期間與中國高級官員的會談中，台灣即將舉行的總統選舉是一個重要議題。北京試圖了解華盛頓對台灣選舉的興趣，並向布林肯表達了他們對民進黨總統候選人的擔憂，該報認為，中國顯然希望能夠爭取美國的合作。

2023年6月19日星期一，在中國北京的人民大會堂，美國國務卿安東尼-布林肯（中左）與中國國家主席習近平（中）和中共外交政策負責人王毅（中右）、國務委員、外長秦剛等會面。

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《華爾街日報》由Lingling Wei / Charles Hutzler / William Mauldin 三人合撰的文章說，據了解相關情況的人士透露，美國國務卿布林肯訪問北京期間與中國高級官員的會談中，台灣即將舉行的總統選舉成為一個重要議題。

這正凸顯出台灣在多大程度上處於美中緊張關係的中心。

如同《華爾街日報》文章所指出的那般：中國領導人習近平已將收復台灣作為其承載中華民族復興的“中國夢”的關鍵組成部分。中國政府將台灣視為中國領土的一部分。隨着拜登政府大肆宣揚加強與台北的經濟、防務和政治聯繫，中國領導層認為美國對中國這一使命構成越來越大的挑戰，北京當局認為美國這一立場可能會使台灣領導人越發大膽，讓台灣進一步遠離中國大陸。

該報文章寫道，這些人說，北京方面試圖了解華盛頓方面對台灣選舉的興趣，中國官員向布林肯表達了他們對台灣執政黨民進黨總統候選人副總統賴清德的擔憂，暗指他的政治立場可能會加劇台海緊張局勢，進一步損害美中關係。北京方面認為賴清德是“台獨”陣營的一員。

文章續稱，賴清德來自民進黨一個在主張台灣獨立方面通常比總統蔡英文更激進的派系。蔡英文因任期限制不能再次競選總統。賴清德曾自稱是“務實的台獨工作者”，他現在立場有所緩和，作為總統候選人，他承諾將對中國採取務實的態度。

文章就此分析說，中國官員顯然希望能夠爭取美國的合作，他們提到了2003年時任美國總統小布什如何向另一位台灣總統兼民進黨魁陳水扁發出警告。陳水扁的政策當時威脅到台海現狀。在白宮的總統辦公室里，時任中國總理溫家寶坐在小布什旁邊，小布什直截了當地告誡台灣政府不要激起支持台灣獨立的情緒。

文章再引上述知情人士說，在上周的會晤中，中國官員問布林肯，對於定於明年1月舉行的台灣選舉的結果，美國是否有既得利益，美國人是否將民進黨視為朋友。

這些知情人士透露，在回答中方這些問題時，布林肯重申了美國政府的立場，即在台灣選舉期間，美國將不偏不倚，不支持對選舉過程進行任何干預。

《華爾街日報》表示，中國外交部和美國國務院均沒有回應記者的置評請求。

這篇文章接下來提到，據北京和華盛頓的官員稱，布林肯此行之後，預計包括美國財政部長耶倫和氣候特使克里在內的其他內閣級官員將對中國進行一系列訪問。中國外長秦剛也可能在未來幾個月內訪問美國，為習近平出席11月在舊金山舉行的亞太領導人年度峰會鋪路。

然而，這一進程干擾重重。中國上周指責美國總統拜登將習近平描述為獨裁者，這兩名領導人之間由此愈發不和。

預計拜登政府未來幾周還將發布一項命令，建立一個審查美國對外投資的機制，以防止美國的資金資助中國的先進技術。對技術出口的更多管控也在考慮之中，這是對先進半導體和製造工具轉讓限制的後續行動。

文章強調出，時間正一分一秒地過去。雙方有大約六個月時間為明年可能受到更多挑戰的兩國關係築底，預計屆時拜登團隊會因美國總統大選而面臨更大壓力，需要對中國採取強硬態度，而台灣選舉則可能成為新的緊張局勢來源。

奧巴馬政府前高級國家安全官員、現任喬治敦大學（Georgetown University）教授的Evan Medeiros說：“布林肯之行創造了一個穩定美中關係並在極具挑戰性的2024年到來之前取得成果的機會窗口，如果習近平今年秋天訪問美國，那麼在那之後，關於美中關係的未來，就說不準了。”

文章重申，美中雙方都在曲折前行之際，北京方面正加大努力，讓中國的體製為應對其認為來自美國的更大威脅做好準備，特別是在台灣相關問題上。

中國政府擔心美國會試圖增強賴清德的候選人地位，而美國官員正尋找中國干預台灣選舉的跡象。蔡英文已告訴美國官員，隨着選舉的臨近，北京方面可能加強對台灣的網絡攻擊和其它施壓。

中共已誓言將最終收復台灣，必要時可使用武力。北京方面最近利用經濟、外交和軍事手段向台灣執政的民進黨施壓，想要迫使其承認台灣和大陸同屬“一個中國”。長期以來民進黨一直主張台灣有獨特身份。

文章最後引述知情人士寫道，美國和台灣官員正討論賴清德今年夏天可能的訪美，以便讓他更直觀地熟悉與美國的合作。據悉，一種可能性是，如果賴清德在8月參加巴拉圭新總統的就職典禮，他將在美國停留。而巴拉圭是台灣為數不多的邦交國之一。

此外，據台灣媒體報道，台灣三位總統參選人民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜和台灣民眾黨的柯文哲，當下競爭日趨激烈，後兩位主張恢復與中國的交流，應要重啟引發太陽花學運的兩岸服貿談判。

（原文鏈接如後：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%AF%95%E5%9B%BE%E5%B0%B1%E5%8D%B3%E5%B0%86%E4%B8%BE%E8%A1%8C%E7%9A%84%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E5%A4%A7%E9%80%89%E4%BA%89%E5%8F%96%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%90%88%E4%BD%9C-9d5c7b08）