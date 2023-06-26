青年未興：失業率高企11% 貧窮率達20.7% 八成不了解港府青年藍圖

香港/政治

中國國家主席習近平一年前在新任特首李家超就職典禮上提出，「青年興，則香港興」，李家超其後於去年底公布首份青年發展藍圖，但半年下來，有調查顯示，逾八成受訪青年對藍圖並不了解，對藍圖銳意強化青年國民身分認同及認識國家發展大局等願景的認同度亦十分低，只有三成。負責研究的機構認為，藍圖內容不切實際，對青年支援亦不足，促請當局訂立清晰政策成效指標，為基層青年提供實際援助。

廣告 繼續瀏覽後續

除了認知上出現落差，本台翻查政府統計處的資料亦顯示，青年失業問題日益嚴峻。根據統計處數據，去年有超過2萬名15至24歲的青年失業，令失業率由前年底的8.3%攀升至去年的11%，這比率亦遠較其他不同年齡層的失業率只介乎2.7%至5.7%之間為高。而5.7%的次高失業率更是屬25歲至29歲的青年群組，反映30歲以下的青年人，失業問題嚴峻。

至於青年貧窮問題雖由高位回落，但比率仍然偏高，較2019年時更高。根據關注基層和新移民的民間組織「香港社區組織協會」(簡稱社協)向統計處索取的資料顯示，15至24歲的青年貧窮率近年一直上升，在2021年首季達至近十二年來高峰，在當時的60.2萬名青年人口中，有14.5萬人生活在貧窮線下，即青年貧窮率為24.1%。而根據《東方日報》今(26日)早引述統計處截至今年首季的數字顯示，當季青年人口跌至 55萬人，期內有11.4萬名青年人生活在貧窮線下，即青年貧窮率為20.7%，仍然高於2019年的19.1%青年貧窮率，但已較2020年全年的22.1%有所改善。

在青年貧窮問題仍然嚴峻的情況下，社協昨午發表基層青年對青年發展藍圖的意見調查。調查在今年3至5月期間，以網上問卷方式訪問84名年齡介乎14歲至30歲的基層青年，受訪者平均年齡及年齡中位數均為20歲，而家庭每月收入中位數為8000港元(下同，抑合約937歐元)，遠較今年最新的香港家庭住戶入息中位數的29500元為低。

結果發現，逾半受訪者不知道港府去年已公布青年發展藍圖；有63.1%受方者表示，未曾看過措施內容，其中更有80.9%表示對內容「十分不了解」或「頗不了解」，反映青年對藍圖不太熱衷且興趣不大。

盤點藍圖缺發展

就藍圖內提及的多項工作目標，調查發現，受訪者對培養青年身心健康丶回應青年需要丶協助青年應對「學業丶就業丶創業丶置業」困難和向上流動等工作目標，認同率都超過90%；但對強化青年國民身分認同及認識國家發展大局的工作目標，認同率只有29.8%。

調查又顯示，基層青年最關心的議題是工作和房屋，同樣有83.3%受訪者以此為最關心的議題，亦是他們認為港府應該優先處理的課題；其次為教育（77.4%）丶社會福利(70.2%)丶置業(67.9%)等，而在十二項議題中，排名最後三項分別是民主發展(36.9%)丶司法制度(35.7%)及公共事務（31%）。

社協幹事王智源指出，藍圖對香港青年發展影響深遠，觸及就業丶教育丶精神健康等層面。但調查結果反映基層青年對藍圖採取「不知丶不看丶不了解」的態度，原因之一是藍圖內容不切實際，未能切合基層青年的需要。

該會副主任施麗珊亦指出，調查結果反映基層青年較為務實，建議港府未來應加強有關升學就業及生涯規畫等目標工作，並與青年保持有效溝通，包括委任基層青年在內的青年代表進入青年發展委員會；並訂立有監測進度的具體政策指標，調配足夠資源以落實青年發展目標。

去年底提出的青年發展藍圖，提出逾160個項目行動及措施，但不少項目未有交代進展，而青年人最關注的住屋問題，藍圖提出的青年宿舍，亦被批杯水車薪，以11.4萬名生活在貧窮線下的青年為例，港府的目標是在五年內提供約三千個由酒店或旅館改作青年宿舍的宿位，即所提供青年宿位連貧窮青年人數的「雲頭」也不及。

不過，民政及青年事務局局長麥美娟今天接受《星島日報》專訪時則大讚相關計畫，指青年宿舍計畫申請入住的反應踴躍，但難以擴大，因為通關後有酒店寧願做旅客生意，而今年下半季會有市區酒店轉為青年宿舍。

至於青年資訊手機App，麥美娟表示，正在設計，希望今年內有進展。但她沒有解釋，為何設計一個手機App要半年仍未知結果。另外，她透露，青年網絡會於今年第三季成立。根據構思，青年網絡會邀請所有曾參加獲政府資助交流或實習活動的青年加入，以期和他們保持聯絡，建立長期關係。