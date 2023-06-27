中國領導層無法承受中俄邊境出現混亂局勢

俄羅斯兵變

德語媒體繼續密切關注俄羅斯的局勢以及中國的反應。德國《商報》認為，中國誤判了與俄羅斯的夥伴關係。最遲自瓦格納兵團起義以來，已經很清楚，與普京肩並肩的友誼對習近平來說是一個嚴重的戰略錯誤。烏克蘭戰爭損害了中國在世界上的聲譽。

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《商報》指出，北京現在不安地看到，西方和東方自由國家在團結起來。他們對俄羅斯實施制裁的意願十分堅定，即使這些制裁會給本國人民帶來痛苦。中國領導層越來越感覺到，維持與俄羅斯的夥伴關係對他們的聲譽和經濟利益造成了很大損害。儘管烏克蘭戰爭仍在繼續，西方聯盟卻越來越多地將注意力轉向中國對台灣和印太地區的進攻性行為。儘管北京感到自己越來越被包圍，但放棄俄羅斯作為合作夥伴的可能性還是不大，因為中國領導層無法承受4000多公里長的中俄邊境出現混亂局勢。因此，中國外交部上周末緊急承諾支持俄羅斯維持國家穩定便毫不奇怪。不穩定的俄羅斯對中國共產黨來說，將是一場噩夢。但最新事態也可能讓北京相信，自己現在必須儘力實現烏克蘭的和平，因為歐洲戰火已經蔓延到了中國邊界。

德國《焦點》周刊認為：普京本人在政變中有可能被清除，這在北京被視為是一種潛在的情況。如果親西方人物取代普京，成為莫斯科的掌權者，這對北京來說將是一場災難。俄羅斯在北京統治者的世界新秩序計畫中起着核心作用。該國擁有中國尚不具備的軍事技術，兩者結合起來，可以成為對抗自由世界的可靠堡壘。北京現在正在反思，如果習近平的攻台計畫不能迅速成功，類似瓦格納兵團起義事件是否也會在中國發生？可以毫不誇張地說，當叛亂在真正開始之前就已經明顯結束時，北京大大地鬆了一口氣。如果普京倒台，習近平可能也會下台。但這一邏輯目前不適用，至少到目前為止是用不上的。

瑞士廣播電台表示：俄國發生瓦格納兵團起義後，中國的態度比較含蓄。這是值得注意的一點。習近平被視為是俄國總統普京最大的盟友。但中國外交部只是表示，中國支持俄國維護國家穩定的努力。儘管中方的公開表示十分謹慎，但俄國發生的事情還是令中國憂慮。習近平多次公開站在普京一邊。普京的弱點因此也會給習近平帶來面子上的損失。中方特別不希望俄國這位戰略夥伴受到削弱並變得不穩定。最糟糕的可能是，普京被推翻，親西方人士成為莫斯科新的掌權者。當然，這不太可能發生。但果真如此的話，中國在地緣政治上將徹底被孤立。