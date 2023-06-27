內塔尼亞胡證實將訪問中國 強調美國仍是"重要盟友"

以色列/中國/外交

以色列總理內塔尼亞胡周二(6月27日）宣布，他已獲邀請將前往中國進行訪問。法新社稱，內塔尼亞胡此次訪華正值以色列與其傳統盟友美國關係緊張，內塔尼亞胡在聲明中強調，美國依然是以色列"不可替代"的盟友。

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法新社報道，內塔尼亞胡辦公室周二在一份聲明中稱，“計畫中的這次訪問將是內塔尼亞胡總理第四次訪華”，聲明並指出，“美國總統拜登的政府在1個月前已獲通知，得知內塔尼亞胡預計將訪問中國。

聲明稱，內塔尼亞胡還向美國國會代表團通報這次訪華行程並向美國議員保證，“美國將永遠是以色列最不可替代的盟友”。

法新社聯繫到以色列總理府發言人，但他沒有透露此次訪問的日期或細節。

以色列和美國之間的關係一直陷入緊張，拜登政府一再呼籲對巴以衝突採取兩國解決方案，並批評內塔尼亞胡加快推進以色列定居點計畫。拜登還呼籲內塔尼亞胡就有爭議的司法改革尋求妥協方案。

在內塔尼亞胡2022年11月連任以來，美國總統拜登一直沒有邀請他訪問美國。

中國媒體稍早引述以色列媒體26日的報導說，消息人士透露，內塔尼亞胡將於7月訪問中國。據報導，此前拜登明確表示短期內不會邀請內塔尼亞胡訪美，而以色列總理此次訪華行程被視為他對華盛頓越來越失去耐心。

以色列媒體說，內塔尼亞胡此行目的之一是向美國發出信號，"表明內塔尼亞胡還有其他外交機會"。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯本月也訪問了北京。中國國家主席習近平向他表示，中國願意幫助推動以巴和談。

以巴過去曾在美國斡旋下展開協商，但雙方協商自2014年中斷至今。

作為華盛頓的強大競爭對手，中國同時加強了與傳統上受美國影響的中東國家的商業和外交關係，北京甚至還斡旋了伊朗和沙特阿拉伯最近的和解。