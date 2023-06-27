反對日本核處理水排海 韓國在野黨黨首等在日本使館前絕食

韓國/日本/核污染

圍繞東京電力福島第一核電站處理水排入海洋的計畫，韓國政府、執政黨和在野黨之間的鬥爭正在加劇，韓國革新派在野黨正義黨黨首李貞味為反對福島第一核電站處理水排海計畫，6月26日開始在首爾的日本大使館前絕食，以示抗議。最大在野黨共同民主黨的一些議員也參加絕食抗議。

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李貞味向媒體表示：核廢棄物原則上應該在自己國家內處理”，主張作為處理水排海的代替措施，應增設處理水保管儲罐，或在地下保管。正義黨的國會議員等6月23日與日本的社民黨黨員等一同視察了福島第一核電站，韓國正義黨和日本社民黨一起要求日本政府撤回處理水排海計畫。

針對福島第一核電站處理水排海計畫，在韓國國內引起極大風波，日本政府宣布，如果國際原子能機構（IAEA）最早在本月底發布的最終報告中沒有指出特殊的問題，福島第一核電站的處理水將很快排海。韓國尹錫悅政權的立場是：將根據國際原子能機構(IAEA)最後的評估結果，以科學為依據，經過綜合判斷決定韓國政府將採取的立場，而多數在野黨堅決反對。韓國民意調查機構最近的一項調查發現，超過85%的韓國人反對日本的這一計畫，70% 的人表示，如果放出，他們將減少海鮮的攝入。鑒於擔心健康問題的一些韓國人開始遠離海鮮，韓國總理韓悳洙和執政黨成員在會餐時吃生魚片以呼籲安全，與此同時，一些在野黨議員發起了絕食運動以示抗議。

東京電力公司6月12日開始試運行福島第一核電站處理水排放入海的設備，先使用淡水替代處理水，用海水稀釋後通過海底隧道排放，計畫在夏季前後開始正式排放，東電計畫用大量海水稀釋處理水，使其中無法去除的放射性物質氚的活度低於日本的國家標準的四十分之一，再通過海底隧道排放到約1公里外海域。