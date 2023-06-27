李強試圖讓西方相信中國不是風險之國

中國經濟

“你中有我，我中有你 ”，中國總理李強周二在天津舉行的夏季達沃斯論壇致辭時力圖強調經濟全球化已使得中國與世界融為一體，批評西方試圖減少對中國經濟的依賴。

2023年6月27日星期二，中國國務院總理李強在中國北方的天津市梅江會展中心為世界經濟論壇2023年新領軍者年會（又稱夏季達沃斯）致開幕詞。

廣告 繼續瀏覽後續

李強在中國經濟走下坡路的時候成為總理，造成這種困境某種程度上與中國自身有很大關係。三年嚴酷清零，形同閉關鎖國，嚇走了外企，窒息了國內經濟的活力。而且，習近平的中國在經濟發展已不如以前對世界有那麼大吸引力的時候，與西方的對立也越來越嚴重，與美國的關係又走到了懸崖邊上，中國已從繁榮之國成為風險之國，以至於西方國家被迫採取“去風險”政策。

李強在致辭時直接衝著“去風險”而來，他表示，“現在在西方有一些人在炒作所謂‘降依賴，去風險’，我認為在一定程度上看這兩句話‘去依賴，降風險’就是一個偽命題”，因為全球化已使得世界經濟你我難分。

李強忘記了“去依賴降風險”產生的背景，此刻正是西方對這個亞洲巨人的經濟依賴產生不信任的時候。歐盟委員會上周出台了如何堅決應對經濟風險的戰略舉措，瞄準的最大目標就是中國。

其他西方國家採取了同樣的對策。比如，美國正在全力推動西方盟國以維護國家安全的名義，減少西方對中國的技術依賴。

李強將這一西方的戰略姿態簡化為“炒作”，他要讓西方人相信，“當今時代不是一個單打獨鬥的時代，個人英雄主義的時代已過去，而是一個需要相互合作的時代，團結合作成為一個重要的思維和行動方式。”但是，在西方看來，缺乏誠意合作的是一個越來越野心勃勃、企圖向世界推銷自己發展模式的中國。

美國向盟國施加壓力，希望對中國採取更加強硬的立場。不過，歐盟需要找到自己面對北京的經濟坐標。在美中圍繞半導體競爭的背景下，一年以來，華盛頓對中國從美國進口高精度晶片施加了嚴格的限制，美國同時禁止數十家中國科技企業獲得美國技術。不過，美國國務卿布林肯上周訪問北京時表示，美國並沒有與中國“脫鉤”的打算。

這一在中國舉行的全球性經濟論壇是北京自2019年以來首次組織的論壇，中國在過去三年裡，實施習近平嚴酷的清零政策，與世界處於半隔絕狀態，幾乎軍事性質的清零手段使中國的經濟受到嚴重挫傷。

李強在會上說，“世界不應該也不可能退回到過去那種彼此孤立、彼此封閉的狀態。”這其實正是前三年中國的狀態，中國把這一狀態強加於自己的國民，也強加於世界。負有拯救中國經濟重任的李強要求世界“回到合作共贏的正確軌道上。”

他不斷地提到“合作”一詞。最有意思的是李強稱，“堅決反對將經貿問題政治化，要共同維護全球產業鏈、供應鏈安全穩定暢通開放共享中一定有競爭，這需要正確對待競合關係及妥善處理利益糾紛，強調和平穩定是發展和其他一切的根本前提。”

儘管中國經濟發展勢頭不好，李強勉力表現出樂觀主義。中國去年經濟增長率僅為3%，為十年來最低，遠低於政府預訂目標5.5%。2023年，北京當局把增長目標定為5%。李強說，“第二季度中國GDP增長可能超過第一季度，年增長5%左右的目標仍有望實現。中國有進一步發展的空間和潛力”。

李強說這番話的時候正是全球第二大經濟體面對諸多經濟困境的時候。後疫情時期一度指望出現的經濟復蘇，近幾周呈現的狀態是越來越疲軟。

傳統的經濟增長支柱--房地產行業過度負債，勞動力市場的不確定性導致的消費疲軟，以及全球經濟放緩拖累了對中國商品的需求，這些都使得中國經濟萎靡不振。