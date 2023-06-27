李強: 減少對中國依賴是“偽命題”

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中國總理李強周二在天津世界經濟論壇發表講話，指西方呼籲減少對中國的依賴是一個"偽命題"。

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中國總理李強6月27日在天津世界經濟論壇開幕大會上說：“在西方，有些人在炒作所謂的‘減少依賴、消除風險’，我認為在一定程度上看，這兩句話就是一個偽命題。”

李強指出，全球化已使全球經濟成為“你中有我、我中有你的共同體，各國經濟相互交融、相互依賴、相互成就、共同發展，是好事而不是壞事”。

歐盟委員會上周二公布了更堅定地經濟安全風險戰略，以應對經濟安全受到的威脅，特別是來自中國的威脅，並宣布了一項未來"倡議"，旨在更好地控制歐洲公司的海外投資。

李強最近對德國進行了正式訪問，德國表示希望使自己的合作夥伴多樣化，以"減少"對中國的嚴重依賴所帶來的風險。

其他西方國家也採取了類似的立場，例如，美國敦促西方盟友以國家安全的名義減少對中國技術的依賴。

儘管來自美國的壓力要求採取強硬路線，但布魯塞爾希望找到自己相對於北京的經濟立場。

歐盟委員會主席馮德萊恩上周二宣布："我們必須確保歐洲公司的資本、知識、專長和研究成果不會被某些國家濫用於軍事用途"。

在北京和華盛頓就半導體問題展開競爭的背景下，美國自去年以來一直對中國獲得高端芯片的機會施加限制，阻止幾十家中國公司收購美國技術。

然而，正如美國國務卿安東尼-布林肯上周在訪問北京時所說，華盛頓並不尋求讓中國"停止"發展。

本屆天津世界經濟論壇是自2019年冠狀病毒Covid大流行以來在中國舉行的首次論壇。它將持續到星期四。

法新社的報道說，李強在今天的講話中無數次使用了"合作"一詞。他稱，"擺在我們面前的全球挑戰和困難還有很多，比如氣候變化、債務風險、增長放緩、貧富差距等"。

這位中國總理堅稱，"為了解決人類面臨的一系列重大問題（......），相互合作是必要的"。

目標增長5%

此外，李強周二還對中國經濟表示樂觀，儘管中國經濟的復蘇正在耗盡能量。去年的GDP（國內生產總值）增長了3%，遠低於5.5%的官方目標，是40年來最慢的增長率之一。

李強說，對於2023年，政府已將這一目標定為"5%左右"，並表示，"今年，我們有希望實現（這個）增長目標"。

法新社說，李強的這些評論是在中國經濟面臨一系列困難時發表的。在2022年底取消清零限制後，人們寄予厚望的”後疫情復蘇“在最近幾周已經耗盡了動力。

中國傳統的增長支柱房地產行業因過度負債而受到了懲罰，拖累了經濟，勞動力市場的不確定性導致消費低迷，全球經濟的放緩也對中國商品的需求造成了壓力。

為了刺激經濟活動，中國央行最近幾周多次降息，而此時許多經濟學家正在主張實施刺激計畫。但就目前而言，當局似乎排除了這一選項，而是選擇了有針對性的措施。