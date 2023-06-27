烏東遭俄軍導彈襲擊數十人傷亡 美國向烏克蘭提供5億美元軍援

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美國國防部周二(6月27日）宣布，向烏克蘭提供5億美元新的軍事援助，這批新的軍援包括重型裝甲車輛和用於防空系統的導彈。與此同時，烏克蘭東部克拉馬托爾斯克遭到俄羅斯導彈襲擊，至少3人死亡、42人受傷；美國本周將針對瓦格納僱傭軍組織在非洲的活動採取制裁措施。

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法新社報道，美國國防部周二在一份聲明中稱，向烏克蘭提供的新的軍援主要包括約50多輛“布拉德利”（Bradley）和“斯崔克”（Stryker）裝甲車，用於M142高機動火炮火箭系統（HIMARS）和“愛國者”防空系統的導彈以及掃雷設備。

美國國防部在聲明中指出，這批軍援旨在支持烏克蘭的反攻行動，加強其防空系統幫助保護烏克蘭人民；其他軍事設備用以幫助烏克蘭擊退俄羅斯的侵略戰爭。

自6月初開始的烏克蘭反攻行動，旨在重新奪回被俄羅斯佔領的東部和南部領土。烏克蘭方面稱，現階段已收回約10個地區。

另據英國國防部表示，烏克蘭空降部隊從位於舊控制線的頓涅茨克市附近的克拉斯諾霍里夫卡村以東取得了小幅進展。英國國防部周二在推文中表示，“這是自2022年2月俄烏戰爭開始以來烏克蘭軍隊取得的首次同類進展，烏軍極有可能奪回自2014年以來被俄羅斯佔領的領土"。

就在周二，烏克蘭東部城鎮克拉馬托爾斯克遭到俄羅斯導彈襲擊，一間餐廳和多間房屋被導彈擊中受損，造成至少3人死亡、42 人受傷。

烏克蘭內政部在Telegram上表示：“已從廢墟中挖掘出三名死者的屍體，傷者包括一名兒童。內政部指，可能仍然有人被困在瓦礫下。

烏克蘭緊急情況服務部在Telegram上報道稱，襲擊摧毀了深受記者和軍方歡迎的Ria Pizza餐廳，造成42人受傷。

克拉馬托爾斯克是頓涅茨克地區的重要城市之一，並可能是俄軍向西推進以奪取整個地區的關鍵目標，曾經遭俄軍頻繁攻擊，去年4月當地火車站遇襲，造成63人死亡。

另據法新社消息，美國國務院發言人米勒周二宣布，美國本周將針對瓦格納僱傭軍組織在非洲的活動採取進一步"措施"。

米勒向媒體表示，“美國對瓦格納集團採取新的措施，以追究其在非洲“破壞性”活動的責任。

米勒沒有透露具體制裁內容，但表示，制裁措施與上周末俄羅斯瓦格納集團首腦普里戈津兵變失敗無關。

俄羅斯準軍事組織僱傭軍瓦格納集團在非洲日益活躍，特別是在馬里和中非共和國。

原定於本周初宣布的對瓦格納集團新制裁稍有推遲，美國稱，這是避免在上周末俄羅斯爆發的瓦格納兵變危機中顯得偏袒一方。

美國國務院發言人表示，“瓦格納所到之處，都會播下死亡和破壞的種子”，米勒敦促非洲及其他地方的政府停止與瓦格納的所有合作。

白俄羅斯周二宣布，準軍事組織瓦格納集團領導人普里戈津已抵達白俄羅斯，這是結束俄羅斯叛亂協議的一部分。

米勒表示，"白俄羅斯領導人盧卡申科接受普里戈津再次反映了一個事實，即盧卡申科將普京和克里姆林宮的利益置於其人民的利益之上”。