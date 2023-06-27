白俄總統稱他勸普京不要殺害普里戈津 瓦格納老闆命運未卜

俄羅斯兵變

瓦格納頭目普里戈津發動的武裝叛亂流產後，他的個人安全引人注目。白俄羅斯總統盧卡申科周二表示，他曾勸告普京，不要暗殺瓦格納集團領導人普里戈津。在調節兵變事件之前一直被視為普京附庸的盧卡申科，為何要這樣做，他的說法可信嗎？他為何要收留普里戈津？而他的親密盟友普京以及他本人會放任普里戈津在白俄羅斯逍遙坐大嗎？

白俄羅斯總統盧卡申科2023年6月27日在明斯克舉行的頒發將軍肩章的儀式上發表講話。盧卡申科是普京的親密盟友，他與普里戈津達成了停止反叛的協議，他在周二的講話中稱他勸告普京不要謀殺普里戈津。

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盧卡申科周二倒是對白俄羅斯通訊社坦承，準軍事組織瓦格納和俄羅斯軍隊之間持續的緊張關係未能得到妥善處理，“結果造成局勢失控”。盧卡申科感嘆：“這個故事裡沒有英雄。”似乎各打一百大板。

普里戈津的瓦格納武裝周六掉轉槍口，一路向莫斯科挺進，莫斯科進入戰時模式。普京一時去向不明，諸多高官“隱身”。後來在普京的盟友、白俄羅斯總統盧卡申科出面調解下化解了一場危機。瓦格納武裝撤退，普里戈津根據與盧卡申科達成的協議流亡白俄羅斯。

根據接近白俄羅斯總統府的Telegram頻道播出的視頻， 盧卡申科在白俄羅斯官員面前宣布，“我告訴普京：我們可以向他開槍，這不是一個問題。第一次不成功，可以嘗試第二次。但我勸他：不要這樣做”。

不少觀察人士懷疑普里戈津在接受盧卡申科的條件後他的個人安全是否能夠得到保障，法國費加羅報甚至發表社評說，“在普京殘酷無情的世界裡，讓那些挑戰過他的人若無其事地活着並且壯大那是不可想象的。那樣做將使自己處於比現在更大的危險之中”。

白俄羅斯總統盧卡申科承諾在自己的國家接待普里戈津和他的人馬，但是盧卡申科能夠保障普里戈津的安全嗎？而且，如果允許具有匪徒特徵的普里戈津繼續擁有瓦格納武裝，盧卡申科不擔心自己的安全嗎？

盧卡申科親自證實，6月27日星期二，普里戈津已按照事先達成的協議乘坐專機安全抵達白俄羅斯。當日稍早些時候，當記者詢問俄羅斯當局時，當局回答稱“不知去向”。

根據白俄通訊社，盧卡申科27日在會見高級軍官時還說，“我們向他們提供了一個廢棄的軍事基地。我們有圍牆，啥都有。搭起你們的帳篷。”

盧卡申科還說，他的國家將受益於俄羅斯準軍事組織瓦格納戰士的“經驗”。他稱瓦格納指揮官身經百戰，前線作戰經驗豐富，有助於白俄軍隊。這意味着對本國異議人士絕不手軟的盧卡申科不怕養虎為患？

盧卡申科一向被視為是普京的附庸，在兵變事件中，他扮演了普京的救世主的角色。而普京本人被形容為在“全世界面前貶值”。

俄羅斯周二宣布撤消對瓦格納的指控，表示正準備將瓦格納的 "重型 "武器移交給軍隊。

瓦格納集團的老闆普里戈津被普京稱為 "叛徒"，該集團尚未確認將向當局交出武器，也不清楚涉及的武器類型。

在發動侵烏戰爭前，莫斯科一直否認與瓦格納集團有任何聯繫。星期二，普京稱，瓦格納的經費“完全由國家資助”，他稱2022-2023年度，國家向瓦格納提供了將近10億歐元。