美副國務卿致電中國駐美大使 "延續布林肯訪華對話"

美國/中國/美中關係

美國副國務卿謝爾曼周二(6月27日）與中國新任駐美大使謝鋒通話，討論美中之間"重點議題"。美國國務院指出，此次通話是實質性談話，延續美國國務卿布林肯近日訪華舉行的美中對話。美方稱，秦剛訪美仍沒有最後決定。

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中央社報道，美國國務卿布林肯18日至19日率團訪問北京，會見中國國家主席習近平、中共外事辦主任王毅及中國外長秦剛。布林肯是5年來首位訪問中國的美國國務卿。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周二透過新聞稿表示，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）周二與5月底剛剛赴美履新的中國駐美大使謝鋒通話，討論美中之間重點優先事項及一系列全球、區域議題。

米勒指出，謝爾曼延續布林肯訪中對話，重申美中在各項議題上維繫開放溝通管道的重要性，並強調美國會持續利用外交手段，提出關切議題領域，並在雙方利益重疊處尋求潛在合作。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）近日表示，布林肯訪中期間親邀秦剛訪問美國，而秦剛已接受邀請。

針對謝爾曼是否與謝鋒談及秦剛可能訪問事宜，米勒不願透露兩人更多談話細節，但指美方持續與北京就秦剛訪美時間點與形式進行討論，目前尚未有最後決定。