聯合國再有兩機制批香港國安法 裁定鄒幸彤被港府任意拘留 促放人兼修法

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在聯合國人權理事會就「法官和律師獨立性問題特別報告員」舉行互動對話時，美國代表譴責《港區國安法》的實施不符合《公民權利和政治權利國際公約》和《世界人權宣言》的相關規定。而早在上周五，聯合國任意拘留問題工作組首次就香港發表意見書 ，裁定香港政府對被迫解散的香港市民支援愛國民主運動聯合會(支聯會)的前副主席鄒幸彤的長期扣留構成「任意拘留」，促請港府立即釋放鄒幸彤，並修改國安法以免重蹈覆轍。

聯合國人權理事會就法官和律師特別問題報告員舉行互動對話, 左上小圖為特別報告員Margaret Satterthwaite, 左下小圖為即場反駁美方言論的中國代表 2023年6月27日

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中國為香港訂定的《港區國安法》由去年中開始已先後被聯合國人權事務委員會丶聯合國經濟丶社會及文化權利委員會及聯合國法官和律師獨立性問題特別報告員議決要求廢除或修訂，以免影響港人按公約享有人權，而聯合國任意拘留問題工作組（Working Group on Arbitrary Detention）上周五(23日)按程序發表5月1日完成的報告，當中亦要求港府修訂國安法，成為聯合國第四個要求修訂或廢除國安法的機制，這尚未包括不同與人權相關的特別報告員(Special Rapporteur)就國安法去函北京要求作出修訂或廢除，當中包括法官和律師獨立性問題特別報告員薩德蕙(Margaret Satterthwaite音譯)。

根據聯合國任意拘留問題工作組的報告，在五個界定屬於「任意拘留」的類別中，鄒幸彤的情況符合當中四個類別，但事實上，只要符合其中任何一個類別已構成「任 意拘留」，故此，鄒被剝奪人身自由屬於「任意拘留」。報告解釋，首先，在煽惑集會案中，鄒最初被捕及後來被控的理據並不一致；其次，鄒被捕及遭扣留都因她和平地行使言論及集會自由所致；另外，鄒接受獨立而中立的法庭審判的權利遭到侵犯；最後，鄒的被捕及遭扣留是源於對其政見的歧視。

工作組又批評國安法的條文清晰度不足，無法令人依法規管個人行為，可能導致任何基於國安法的拘留都成為任意拘留，促請港府儘快修訂《港區國安法》。

港府冷處理聯合國任意拘留問題工作組意見書

工作組同時批評港府履行義務時採取不合作態度，包括延遲回應丶只是否認但卻沒有提供具體的論點和證據，以及用本地法律和程序來拒絕配合調查。後者是指港府聲稱案件正在審理，發表任何企圖干預司法程序的言論都可能構成藐視法庭罪，但工作組對此不敢苟同，強調其使命是保護遭任意拘留者及讓成員國互相問責，機制的原意肯定是容許工作組解決受害人提出的爭端，而聯合國人權理事會亦早已提醒所有成員國都要全面配合工作組，重申本地法律程序不能凌駕聯合國的調查工作，指港府拒絕配合調查的態度，正正反映當局利用本地法律和司法侵犯人權。

工作組要求港府立即釋放鄒幸彤丶給予她獲取賠償的權利丶修改《港區國安法》以避免任意拘留和保障司法獨立，以及就此個案展開全面獨立調查並對涉事人員採取適當措施。

工作組要求港府廣泛地傳播這份意見書，並需在六個月內提交落實上述要求的進度報告。

不過，港府明顯對意見書採取冷處理。在意見書發表至今的五天內，港府既沒有發布此意見書，連慣有的批評亦欠奉。

中國代表團不點名批美妄評國安法

相反，港府在工作組發布報告當天，安排在港「愛國組織」香港青年聯會屬會「香港青聯學生交流網絡」常務副會長容詩蘊在聯合國人權理事會第53屆會議上發言，表示對在港實施國安法的支持，反指港人合法權利受國安法損害的說法純屬誹謗。她重申，民眾各項權利均得到《基本法》和《香港人權法案條例》的充分保障，期望國際社會尊重和支持香港青年的觀點。

但在日內瓦周一(26日)上午的「法官和律師獨立性問題特別報告員」互動對話中，美國駐日內瓦代表團的 Jana Ramsey發言，譴責《港區國安法》的實施不符合《公民權利和政治權利國際公約》和《世界人權宣言》的相關規定。她又不點名地指出，若要保障人權，一國的律師必不可因為代公民社會的社運人士維權而被懲罰，並要求各國採取更多行動以確保律師和法官不受干預丶騷擾和恐嚇。

對此，中國駐日內瓦代表團即場反駁，批評「某些國家」妄評《港區國安法》，聲稱堅決反對任何國家或外部勢力以人權為藉口乾涉中國內政和司法主權。代表團強調，國安法實施後，法治重新彰顯，香港居民的權利自由得到更好保障，重申香港的法治和司法獨立受《基本法》保障，法院獨立進行審判，不受任何干涉。

在互動對話中，有45個代表發言，當中包括中丶美丶英及一些國際組織的代表。