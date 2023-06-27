費加羅報：莫斯科的長刀之夜即將來臨

俄羅斯兵變

兵變48小時後的俄羅斯似乎顯得平靜，但是不要被假象迷住眼睛。法國『費加羅報』社評警告：莫斯科的長刀之夜即將來臨。

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的確，在兵變發生後隱身的俄羅斯高官開始現身，普京在沉默了兩天後再次發言。但是，『費加羅報』社評認為，從對普里戈津奪權的震驚和敬畏中恢復過來之後，克里姆林宮的老闆現在必須要做出反應。在普京殘酷無情的世界裡，讓那些挑戰過他的人若無其事地活着並且壯大那是不可想象的。那樣做將使自己處於比現在更大的危險之中。

社評沒有提及的是，普京周一晚間不點名地再次譴責瓦格納集團的老闆普里戈津“背叛了他的祖國和人民”，“對他的士兵們撒謊”。比普京早幾個小時，通過視頻講話的普里戈津則解釋兵變的理由是瓦格納集團面臨被摧毀，為終結兵變由白俄羅斯總統盧卡申科從中調停達成的協議是，普里戈津將去白俄羅斯流亡，但是普里戈津沒有透露他現在在什麼地方。

費加羅報的社評接著說，瓦格納武裝集團的領導人在直接威脅到總統的權力後，消失在空氣中兩天，在俄羅斯和白俄羅斯都保持隱身。現在，恐懼改換了位置，普里戈津辯稱他的向莫斯科挺進的裝甲車隊只是一次簡單的 "遊行"，而不是政變。他的僱傭兵和虛假信息業務正在“正常”運作。俄羅斯外長拉夫羅夫保證，集團將繼續分包俄羅斯在非洲的外交政策。等着瞧吧。

為什麼不能相信普京的承諾？費加羅報認為，因為對普里戈津和他的民兵的指控還沒有如約撤銷。算賬的時候就要到了。撕裂俄羅斯權力體系的不是意識形態分歧，而是殘酷的宗派戰爭。僱傭兵顯示了圍繞所謂的沙皇的政治軍事大廈的脆弱性。如果不把普里戈津和其他人繩之以法，他們就更有理由再次行動起來。因此，無論武裝力量來自何方，莫斯科的長刀之夜都將來臨。

費加羅報認為，整個世界都被普京這位俄羅斯獨裁者一時的窮途末路震驚了。從華盛頓到北京，人們對核武庫可能落入一個比普京更糟糕的民族主義暴徒手中的前景不寒而慄。即便獨裁政權也都毫不掩飾他們對這個關鍵時刻如此軟弱的盟友的失望。他們的這些印象也必須得到糾正。

該報的結論是，在短期內，俄羅斯那群陰暗的暴發戶會出於利害關係在人民和無言以對的士兵的背上進行和解。但這並不是最可能的結果：編織聯盟和附庸之網的忠誠已經被刺傷。莫斯科的每個人都可能意識到自己是下一個受害者—從而被迫採取相應行動。