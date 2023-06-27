香港2025年可望推出廉價低風險的血液篩檢 及早發現癌症

香港/健康

作為發達國家主要死亡原因之一的癌症，可望自後年起，以不高於200美元的血液檢測服務在早期篩檢出來，以便及早識別及治療。研發有關血液檢查的公司表示，會先在中國內地丶香港和其他亞洲地區推出檢測服務。該項測試由有「無創產前檢測之父」之稱的中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明研發，其團隊將於明年在亞洲招攬5000人進行臨床測試，以便2025年正式推出這項簡便價廉而且準確度高的癌症篩檢服務，期望在2027年時可以透過一次血液檢查便篩查到十種癌症。

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傳統檢測癌症方法是透過超聲波丶電腦斷層掃描或活體組織檢查等方式進行，常見問題是成本高昂丶較不便利和有風險，且須待癌症細胞出現病變才可檢測出來。新篩檢方法主要透過血液測試當中的去氧核糖核酸（DNA）碎塊而作出，原理是腫瘤細胞會定期將其細胞的一部分DNA釋放到人的血液中。但若血液中的DNA含量太少，化驗結果便不足以作為診斷根據，這缺點在腫瘤較小的情況下尤為明顯。但盧煜明指出，透過其去年發表的「FRAGMA」技術，新技術在檢驗肝癌丶大腸癌及肺癌的準確度分別為約0.98丶1.0及0.9，當中，1.0是為最準確，0.5則屬表現差。

根據公開資料，已發現的癌症有超過一百種。在2020年，最常見的癌症是乳腺癌丶肺癌丶結腸癌丶直腸癌以及前列腺癌。而致死癌症則以肺癌（180萬例死亡）丶結腸和直腸癌（91.6萬例死亡）丶肝癌（83萬例死亡）丶胃癌（76.9萬例死亡）及乳腺癌（68.5萬例死亡）為多。但中國人則有較高的肝癌風險，因為中國有一成人口是乙型肝炎帶菌者，故盧煜明研發的一個檢測目標是肝癌。

為方便研發，盧煜明昨(26日)與港資檢測公司Prenetics公布，成立2億美元的合資企業Insighta。Insighta引述世界衛生組織數據指出，癌症每年導致全球1000萬人死亡，單是亞洲便造成600萬人死亡，而及早發現癌症有助提高患者存活率。該公司的新技術由抽血到儀器分析，只須兩丶三天便知道檢測結果。

盧煜明在1997年回港發展，加入中文大學，主攻基國與醫學，自2005年起獲不少獎項，去年獲頒被喻為美國諾貝爾獎的「拉斯克獎—臨牀醫學研究」，以表揚他利用血漿DNA診斷技術開創孕婦「無創產前診斷」，這項技術現已在全球九十多個國家或地地區應用。