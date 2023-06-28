中國不反對將克里米亞歸還給烏克蘭

俄羅斯侵烏戰爭

中國駐歐盟大使表示，北京可以支持烏克蘭收回其1991年畫定的全部領土的目標，其中包括2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島。

資料照片：2019年7月28日，中國駐歐盟代表團團長傅聰在維也納。

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根據半島電視台網站6月27日報道，在接受半島電視台和其他幾家媒體的採訪時，當中國駐歐大使傅聰被問及是否支持基輔收回失土的目標，包括收回所有被俄羅斯佔領的其他烏克蘭地區時，這位中國高級外交官說：他 "看不出 "有什麼理由可以反對烏克蘭重新獲得它在1991年獨立時獲得的所有領土。

法國BFM電視台27日也報道說，中國駐歐盟大使傅聰在媒體詢問時表示，北京可以支持烏克蘭收回其1991年獨立時畫定的全部領土的目標，其中包括2014年被俄羅斯並吞的克里米亞半島。

傅聰說，“我們尊重所有國家的領土完整。當中國與前蘇聯國家建立外交關係時，我們也就是這樣主張的”。

傅聰補充說：“這些是歷史問題，必須由俄羅斯和烏克蘭通過談判解決，這也是我們的立場”。

中國大使是在6月16日在布魯塞爾舉行的2023年歐中商業峰會之後發表上述評論的。

半島電視台報道說，這位高級外交官4月份接受『紐約時報』採訪時就曾做過類似的表示：北京不承認莫斯科吞併烏克蘭領土的努力，包括克里米亞和頓巴斯。

2014年聯合國就克里米亞問題投票時，中國投了棄權票，當時的中國駐聯合國特使劉結一說：“中國一貫反對干涉國家內政，尊重所有國家的主權和領土完整”。

半島電視台評論說，除了傅聰，中國領導人一般不對俄羅斯吞併烏克蘭領土的行為發表公開評論。

需要指出的是，自從俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，中國從未予以譴責。