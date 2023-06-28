可來港有限度執業的中國醫生月底起大增 累計占合資格課程一成

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香港政府公布第四批認可醫學資格外地院校名單，當中來自中國內地的醫科課程較前大增，由之前三批名單只有三個中國醫科課程，在今次的25個新合資格課程中佔七個，累計佔100個課程總數的一成。

Medical professionals collect samples from a man at the community testing centre for the coronavirus disease (COVID-19) in Hong Kong, China September 1, 2020. 香港一個社區的醫療專業人員

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為解決本地醫護人手不足，港府前年10月修訂《醫生註冊條例》，容許合資格的非本地培訓醫生循特別註冊途徑來港執業，本地醫學界普遍憂慮中國內地醫生來港執業會拖低香港醫療質素。結果，第一批合資格課程中，沒有來自中國內地的；第二和第三批盯分別有一個和兩個中國醫學課程；令頭三批共75個合資格課程中，中國只佔4%，大部分則是來自英美等大學的醫學課程。

到了今早公布的第四批合資格課程，來自中國的課程比例大增至28%，25個新合資格課程中，有七個醫科課程來自五所中國院校，分別是清華大學丶復旦大學丶浙江大學丶中山大學及上海交通大學。而之前已在名單上的，還有武漢大學。

新增合資格課程將於本月底刊登憲報，同日生效，並將於7月5日提交立法會進行先訂立後審議的程序。連同首三批醫學資格名單，特別註冊委員會至今合共建議承認100項醫學資格。

不過，頭兩批以英美澳加等地醫學課程為主的有限度註冊醫生的申請情況並不熱烈，

醫務衞生局局長盧寵茂去年11月曾公布，自公布第二批認可醫學資格名單後，醫務委員會共接獲11宗申請，其中7人獲批，全部都具有專科醫生資格。

《2021年醫生註冊（修訂）條例》生效後，合資格的非本地培訓醫生可循特別註冊途徑來港，到公營醫療機構服務指定年期，取得認可資格及通過評核後，即可正式註冊在港執業。