拜登："普京輸掉了烏克蘭戰爭 已被世人拋棄"

美國/普京/烏克蘭戰爭

美國總統拜登周三(6月28日）表示，俄羅斯總統普京"顯然輸掉了烏克蘭戰爭，他已被全球"拋棄"。最新民調顯示，大多數美國人支持軍援烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，並認為軍援烏克蘭將向中國等敵手展示美國決心保衛自身利益及盟友。

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法新社消息，拜登周三在白宮被記者問及普京現在是否被削弱時回答說：“很難說，但他(普京）顯然正在輸掉這場戰爭。”儘管拜登表示，現在判斷俄羅斯總統普京是否因瓦格納集團兵變事件被削弱還為時過早，但拜登表示，普京顯然正在輸掉烏克蘭戰爭。

拜登還補充說，俄羅斯總統已經"被世人所拋棄"。

不過，拜登在表述時稱俄羅斯輸掉了“伊拉克”戰爭，而事實上應該是俄羅斯輸掉了烏克蘭戰爭。拜登在周二的競選大會上也犯下同樣的口誤。拜登隨後表示"已成功團結西方國家反對莫斯科'攻擊伊拉克'。

法新社稱，作為角逐2024年總統連任候選人，拜登發生"口誤"已是習以為常，但其共和黨競選對手對這些錯誤抓住不放，希望藉此證明拜登"年老心智衰退"。

白宮在俄羅斯發生的瓦格納集團兵變事件帶來的影響上仍然很謹慎，美國國務卿布林肯早前表示，現時評論瓦格納兵變事件對烏克蘭戰爭的影響為時過早，但這一事件顯示俄羅斯國內出現真正的裂痕。

另據路透社/易普索最新民調顯示，大多數美國人支持軍援烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，並認為這類援助將向中國等敵手展示，美國決心保衛自身利益及盟友。

民調顯示，美國人支持軍援烏克蘭的比例大幅攀升，這次受訪者中有65%贊成軍援烏克蘭的作法，高於5月民調時的46%。

根據這份民調，有81%的民主黨人、56%的共和黨人及57%的獨立選民，支持美國向烏克蘭提供武器。

這份民調發現，有76%的美國人相信，向烏克蘭提供援助將向中國及其他敵手展示，美國有"意願及能力保護我們的利益、我們的盟友及我們自身"。

此外，這份民調也顯示，對於明年美國總統大選，大多數美國人更可能支持有意繼續軍援烏克蘭及擁護北約的候選人。

前美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）指出："這無疑強化了（美國總統）拜登全力以赴(支持烏克蘭）的決定。共和黨參眾兩院領導層也將受到鼓舞。"