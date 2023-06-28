朔爾茨：瓦格納兵變削弱了普京

俄羅斯兵變

德國總理朔爾茨周三對瓦格納流產的軍事叛亂發表評論，他認為這次兵變削弱了俄羅斯總統普京。

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德國總理朔爾茨周三對公營電視台ARD表示，瓦格納僱傭軍發動的兵變削弱了普京，“將對俄羅斯產生長期影響。”

不過，朔爾茨表明他不願意 "參與任何關於普京任期長短的猜測"，"任期可能長也可能短，我們不知道"。

但是，這位總理肯定地表示，“我認為普京被削弱了。因為這表明專制結構和權力結構出現了裂痕，他並不像他所宣稱的那樣在到處都享有穩固的地位"。

朔爾茨認為，“俄羅斯是一個核大國，是一個很強大的國家，這就是為什麼我們必須始終對危險情況保持警惕，而這次發生的就是一個危險情況。”

這位默克爾的繼任者補充說，“ 很多人都在猜測事情已經結束了，我們也不知道什麼，但無論如何，它肯定會對俄羅斯產生長期影響"。

商人普里戈津領導的瓦格納準軍事組織，一直被視為是莫斯科在海外的武裝力量，在周五晚間至周六晚間發動了武裝兵變，震撼了俄羅斯。

在24小時之內，普里戈津的手下佔領了俄羅斯戰略重鎮羅斯托夫的幾個軍事地點，並向莫斯科挺進了數百公里，然後瓦格納領導人在他的手下距離莫斯科僅有200公里的地方結束了兵變，以換取克里姆林宮為他和他的手下承諾的豁免權。

普京以“叛變”形容這次兵變，這是自其1999年登上權力舞台後遭遇的最嚴重的挑戰。

朔爾茨重申，只有在莫斯科完全撤出其在烏克蘭的軍隊後，談判才能真正開始。這位德國總理解釋說： "我們真的不能肯定地說，由於這些事件，談判是否會更容易或更困難，這就是為什麼烏克蘭必須為使之成為可能做出自己的貢獻，而這正是基輔在目前進行的反攻中努力所做的事情"。

朔爾茨說，“我們支持烏克蘭，以便它能夠自衛。我們支持烏克蘭的目標並非為了改換俄羅斯政權。