東京逮捕中國籍研究員 駐日大使館再表嚴重關切

中日關係

中國實施新修訂的「反間諜法」後，已有17名日本公民被拘押，引發日方抗議。近期，日本公布逮捕一名中國籍研究人員，認為他可能參與「千人計畫」而泄漏情報。對此，中國駐日大使館周三除表達關切外，並呼籲應為兩國科技交流合作創造良好環境。

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中國駐日本大使館今天6月28日以答記者問方式響應日方逮捕一名中國籍研究員，正在推進調查時作以上表示。

中方指出，對事件高度關注，已通過外交渠道向日方表達嚴重關切，要求日方切實尊重法律和事實，確保中國公民合法權益。

中國使館表示對相關人員進行領事探視。希望日方遵守市場經濟和公平競爭原則，為兩國科技交流合作創造良好環境。此前，中國外交部發言人毛寧19日針對此事，也做出相同表述。

據《日經亞洲》6月中旬報導，日本警方日前逮捕了日本產業技術綜合研究所的中國籍研究員權恆道，罪名是涉嫌向一家中國公司泄露數據。

消息人士告訴《日經亞洲》，權恆道還在北京理工大學任教，據信該校與中國軍方有聯繫。

外界普遍關注，自中國最高立法機構4月26日宣布通過修訂「反間諜法」，將“網絡攻擊”定義為間諜活動，並擴大了國安單位的執法權力，包含禁止嫌疑人出入境中國。

4月份，《日經》報道指出，相關修訂使在中國的海外人士、企業坐立難安，迄今已有17名日本公民遭中國情治單位拘留，且尚有5人未獲釋。最近的一名被捕者是安斯泰來製藥（Astellas Pharma）的高階主管，他是在今年3月底被捕，日方已多次向中方表達抗議。

日本外相林芳正今年4月訪中，曾與中國外長秦剛會談時要求中方釋放被扣押的5名日本人，包括被指從事間諜活動的日本公民。但秦剛當時強調，將依法處置。

據東京Sompo風險管理公司員工瀨戶宏樹（Hiroki Seto）告訴《日經》：“在那裡（中國）居住或旅行的人需要意識到，他們很可能正在被監控。” 他補充：“當他們去到（中國境內）不熟悉的地方時，應該向當地人了解軍事設施的相關位置，並儘可能不要出入這些地方。”

有分析認為，北京將間諜罪變成無罪不包，並曾以此名義對他國進行報復或懲罰。