瑞典首都斯德哥爾摩再發生焚燒可蘭經事件

瑞典/土耳其/北約

北約秘書長斯托爾滕貝格周三(6月28日）宣布，瑞典及土耳其兩國代表將於7月6日在布魯塞爾舉行會議，北約希望在峰會召開前尋求解決瑞典加入北約的問題。瑞典首都斯德哥爾摩周三再發生焚燒可蘭經事件；法國總統馬克龍周三再次呼籲土耳其和匈牙利在北約峰會前批准瑞典加入北約申請。

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法新社消息，斯托爾滕貝格周三在與愛沙尼亞總理卡亞·卡拉斯會晤後的新聞發布會上表示，北約正在努力完成批准瑞典加入北約程序，下周四將組織一次新的磋商。

瑞典及芬蘭在俄烏衝突爆發後申請加入北約，芬蘭已於今年四月入盟，但土耳其一直拒絕瑞典的申請。匈牙利國會議員表示，要到秋季會期才會表決確認瑞典的申請，意味着瑞典不會在下月北約峰會前成為北約成員。

土耳其總統埃爾多安與德國總理朔爾茨通電話時再次表示，不能接受瑞典繼續支持庫爾德恐怖組織的活動。

北約召集瑞典及土耳其等各國外長、情報主管和國家安全顧問舉行會議，尋求解決土耳其阻止瑞典加入北約申請。此次會議將在7月 11日至12日於維爾紐斯舉行的北約峰會前幾天舉行。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭摒棄兩國數十年來奉行的中立立場申請加入北約，尋求安全保障。芬蘭已於4月加入，但瑞典入會過程卻遭到土耳其和匈牙利的阻止拖延。

瑞典首相剋里斯特森周三表示，瑞典仍然寄望於下月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會前或峰會上加入北約。

就在瑞典努力爭取加入北約之際，瑞典首都斯德哥爾摩周三再發生焚燒可蘭經的示威。一名男子在示威期間撕毀並焚燒一本可蘭經，他事後被警方控以煽動種族或民族仇恨。

土耳其外長菲丹譴責在古爾邦節首天焚燒可蘭經的行為，認為以言論自由為名，允許反伊斯蘭的抗議活動不可接受。

法國總統馬克龍周三再次呼籲土耳其和匈牙利在北約峰會前，批准瑞典加入北約申請。