香港出口頭五個月累跌16.3% 已連跌13個月 學者料全年零增長 官料或明年復蘇

香港/經濟

香港經濟主要動力之一的進出口貿易持續倒退，最新的5月數據顯示，進出口的跌幅都比預期差，以致今年頭五個月的累計出口貨值按年跌16.3%，進口累計貨值跌13.4%，貿易逆差增至1750億港元(下同，摺合約204億歐元)。財政司長陳茂波則早已進行心理預期，明言香港經濟至今主要是靠消費來「頂住」(即「支撐」)，不敢直言可保持3.5%至5.5%的經濟增長預測上限。經濟學者袁偉基亦對進出口貿易前景不樂觀，聲言全年的進出口不拖累經濟增長已經很好。

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在政府統計處昨(27日)午公布5月進出口數據之前，陳茂波已在吹淡風，本周日(25日)已在在一個電台節目上說，本地出口已經連跌五個月，全年經濟增長須依靠消費和旅遊服務輸出，能否達到3.5%至5.5%的經濟增長預測上限，須視乎極具挑戰的外圍經濟環境。而商務及經濟發展局局長丘應樺今日亦在香港電台專訪中表示，預料香港整體經濟或要到第四季或明年才全面復蘇。

但統計處周二公布的數據仍較市場預期差。公布指出，香港5月出口貨值為3276億元，按年跌15.6%，較預期差4.5個百分點，且已是連續兩個月錄得雙位數倒退，並較4月跌幅擴大2.6個百分點，錄得連續13個月倒退；進口方面，5月貨值為3540億元，按年跌16.7%，較市場預期差6.5個百分點，亦較4月跌幅擴大4.8個百分點，錄得連續11個月倒退。進出口對衝衝後，5月貿易逆差為264億元。

港府發言人表示，外圍環境疲弱，拖累5月出口貨值按年進一步下跌，輸往所有主要市場的出口，均錄得不同程度的跌幅，預期未來先進經濟體疲弱，將繼續對香港出口構成挑戰，但認為中國內地經濟增長加快應有望抵銷部分影響。

不過 ，樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基沒有港府發言人般樂觀，他今早在電台節目上表示，中國的貨幣政策與歐美背道而馳，人民幣不大可能升值，而在過去七個月，人民幣彙價已累計下跌5%，即使香港運輸成本因輸入外勞而不再上調，香港貨物出口的成本一來一回已上升一成，競爭力自然較差，中國不少貨物已直接輸往東南亞國家而不經香港。

數據亦顯示，5月出口往中國內地的貨值下跌17.5%，與當月出口至亞洲的整體貨值下跌18.2%的跌幅相若。

至於各國均覬覦的東盟市場，袁偉基指出，香港並非區域全面經濟夥伴協定（英文縮寫為RCEP）成員，有關稅障礙，以致5月的出口貨值亦下跌三成至四成；而另一重要經濟體印度，5月出口貨值亦下跌三成以上，所以特首李家超下月也會出訪東盟等國，爭取商機，他預料，下半年的外貿會略為改善，但對全年成績則並不樂觀，可能只是「打個和」，即全年貿易增長為零，期望外貿不拖累整體經濟。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦認同，全年出口很大機會錄得零增長，並指有關預測已包含主要經濟體衰退風險升溫的因素，但他補充，一旦更多央行更進取地加息，或加強鷹派立場，有可能導致年內香港進出口表現更為遜色。