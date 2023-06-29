台灣以兩岸局勢為由拒絕中國官員參加台北夏季旅展

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台灣周四(6月29日）以"目前與中國海峽兩岸局勢"為由，拒絕中國旅遊官員申請下個月來台參加台北夏季旅展。另外台灣6月29日表示，台美完成簽署採購陸上機動布雷系統，金額為新台幣45億4054萬元（約1.46億美元），已於21日生效，會在2029年底前完成交付。

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台灣大陸委員會副主委兼發言人詹志宏周四在陸委會例行記者會上表示，評估兩岸整體情勢發展，內政部移民署聯審會議作出"不予許可"決議。

移民署表示，台北夏季旅展主辦方邀請中國省級旅遊官員，但"考量兩岸整體局勢"，他們的申請被拒絕。

聲明指出，"對其參與的必要性、急迫性和不可替代性存在疑問，因此其申請不予許可"。

詹志宏說，至於陸方旅遊相關企業人士和參展演藝人員等人則是全部放行，同意其來台參加台北夏季旅展。

根據陸委會數據，這個申請案陸方申請來台人數計有212人，聯審會議召開後決議核准137人來台，70多名中國省級地方官員的來訪名單全部駁回。

另據報道，台灣6月29日表示，台美完成簽署採購陸上機動布雷系統（即火山車載布雷系統），金額為新台幣45億4054萬元（約1.46億美元），已於21日生效，會在2029年底前完成交付。

根據6月29日公布的採購決標公告，台灣會向美國採購14套"M136火山車載布雷系統"。

美國國防部2022年12月曾表示，美國國務院已批准最新一筆對台軍售案，將向台灣出售火山布雷系統。

中央社報道，美國國防安全合作署（DSCA）去年12月宣布軍售台灣總額約新台幣54.5億元的火山車載布雷系統（Volcano），項目包括火山布雷系統、M977A4重型卡車、M87A1反戰車地雷，及M88、M89訓練用地雷等。

台灣陸軍司令部參謀長章元勳中將1月在國防部記者會指出，火山布雷系統不會如外界若幹人士擔憂讓台灣成"地雷島"，因為這套系統具備智能型定時自毀特性，也非長時間廣域佈雷，僅在敵方可能登陸路線上，精準且有效投放；同時，這款戰防雷布在地面、並非埋在地下，易辨識可大幅降低人員誤傷率。