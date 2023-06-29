巴斯夫繼續投資上海創新園

中德貿易

儘管遭到嚴厲批評，德國化工巨頭巴斯夫仍繼續在中國投入大量資金。為擴建上海創新園，巴斯夫將追加數百萬歐元。

圖為德國路德維希港的巴斯夫化工廠的一部分。根據最新報道，德國化工巨頭巴斯夫仍繼續在中國投入大量資金。為擴建上海創新園，巴斯夫將追加數百萬歐元。

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據mannhaim24.de網站報道：化工巨頭巴斯夫再次斥巨資投資研發園區，但不是在路德維希港總部的主工廠，甚至不是在德國本土，而是在中國上海。本周二（6月27日），上海創新園正式揭牌。

自2012年起，巴斯夫在上海創新園投資了2.8億歐元，旨在增強公司的創新實力，更好地滿足中國及整個亞洲客戶的需求。

近期，巴斯夫因在華投資受到嚴厲批評。但巴斯夫繼續看好中國市場。巴斯夫歐洲公司執行董事會成員兼首席技術官梅蘭妮·馬斯-布倫納 (Melanie Maas-Brunner) 表示：“我們的客戶比以往任何時候都更需要創新的解決方案來實現可持續的未來。通過擴建巴斯夫上海創新園，我們可以更快地應對中國和整個亞洲市場不斷增長的需求和要求。”“創新是實現可持續發展和增長的重要驅動力，也是我們成功的關鍵。”

巴斯夫上海創新園是巴斯夫在亞洲最大的研發基地，於2012年開業，並通過2015年和2019年的兩次擴建，成為巴斯夫及其在該地區合作夥伴的創新中心。此次擴建包括兩座建築，配備新設施和實驗室，以推進化學研究項目並開發新的可持續解決方案。

巴斯夫大中華區總裁兼董事長樓劍鋒博士說：“巴斯夫上海創新園的擴建是我們在全球最大的化工市場大中華區業務發展的又一個裡程碑。我們不斷投資於研發。我們希望擴大我們的本地產能並與中國客戶一起開發新產品，特別是在電動汽車、先進製造（即創新製造技術）和可再生能源等快速增長的領域。”

巴斯夫全球約 10,000 名研發員工中，約有 10% 在大中華區工作，其中包括上海創新園。