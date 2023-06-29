《日經亞洲》：中國大打信息戰 動搖所羅門群島民心

中國對所羅門的信息戰

因美中影響力拉鋸戰而變成焦點的太平洋島國所羅門群島，近年來每逢當地反中情緒高漲時，據《日經亞洲》報道稱，所羅門就會出現為中國“洗白”的可疑訊息。

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《日經亞洲》報導寫道，今年3月，所羅門群島社群媒體上開始流傳有關暗殺親中總理梅納西·索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的消息。一篇貼文稱：「一名有美國政府撐腰的美國殺手將為了這場獵殺行動前往所羅門群島。」並有人特意說，這項計畫是由其政敵丹尼爾·蘇達尼（Daniel Suidani）所策畫的。

報道指出，這起謠言時間點很巧妙。蘇達尼2月在親中政客主導的不信任投票中遭罷黜馬萊塔省（Malaita）省長職位，引發蘇達尼支持者不滿，正當他們起而抗議，3月就傳出上述傳聞。

當《日經》詢問時，蘇達尼否認上述指控。他說：“我與索加瓦雷沒有私怨。” 並補充說，他利用省長的職位批評所羅門政府的政策，“因為我在代表我的人民”。

這個例子與所羅門群島出現的“假訊息”模式不謀而合：每當所國反中情緒高漲，就會出現有利中國政府的訊息帶風向，這些訊息很可能來自中國媒體。日經及其合作夥伴的分析顯示，這種情況在過去幾年屢次重複。

《日經》報道續指，2019年，所羅門總理索加瓦雷決定與台灣斷交，在中國加強與南太平洋往來之際，索加瓦雷是中國的重要合作夥伴。部分觀察家表示，北京試圖在當地建立軍事基地，但中國政府予以否認。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）分析師約翰遜（Blake Johnson）對《日經》表示，這起謠傳的索加瓦雷刺殺陰謀，可能是中國政府或其夥伴發動的信息戰。

約翰遜說：“這絕對符合中共想要的敘事和議程。非常有效地分散人們對真正議題的注意力，再也沒有人認真談論不信任投票，或馬萊塔省的任何實際發展困境。”

針對社群媒體趨勢研究的分析報告顯示，這可能是北京的常見策略。在以色列網絡安全公司Cyabra和東京Terilogy Works的協助下，《日經》檢視了約1萬6000篇臉書貼文，研究在社群媒體親中和反中情緒的變化。

舉例來說，當地一家媒體報導，2021年11月反政府示威發生後不久，似源自於中國媒體的消息開始流傳，稱「外國政府向砸車和燒毀建築物的年輕人支付報酬」。臉書上相關貼文的語調迅速出現轉變，原本多達84%的反中評論，不到2周便降至22%，親中評論則從15%躍升至30%。

2022年3月也上演了類似的模式：先是有消息稱索加瓦雷政府正與中國就一項安全合作協議協商，隨後出現談論西方列強試圖控制所國的話題。臉書的反中情緒遂在一個月內從77%下降至27%，且北京於4月正式宣布一項安全協議。

不僅如此，去年7月，太平洋島國各國領導人在斐濟舉行的國際論壇與中國討論區域安全協議時，中國媒體稱美國試圖將該地區變成與北京的“競爭最前線”，此一說法與所羅門人民類似恐懼產生共鳴。臉書上，反中貼文一周內又從50%降至18%。

約翰遜暗示，北京尋求以信息戰來推進其安全政策奠定基礎。他分析指，從所國民眾對變化的接受程度，可以看出這些行動是否奏效，例如民眾是否接受中國提供的安全設備，以及是否接受目前派駐在該國的中國警察。

中國駐所羅門群島大使館沒有回復《日經》的置評要求。