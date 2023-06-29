美國防部：被擊落的中國間諜氣球"沒有在美收集數據"

美國/中國/間諜氣球

路透社消息，美國國防部周四(6月29日）表示，2月初飛越美國上空後被擊落中國間諜氣球，在飛越美國領空過程中，沒有收集任何數據。

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美國國防部發言人帕特·萊德(Pat Ryder)周四表示，"我們已經確定，在(中國間諜氣球）飛越美國領空時沒有收集信息"。

《華爾街日報》28日報導，美國軍方近5個月前偵測並擊落這枚偵察氣球，讓原已緊張的美中關係再起波瀾後，數個國防與情報機關與聯邦調查局（FBI）聯手，分析打撈到的中國偵察氣球殘骸。美國官員援引初步調查結果表示，今年年初飄到美國上空的中國偵察氣球，上頭裝滿了美國人製造的設備，協助氣球蒐集照片、影像等資訊，分析結果佐證了這枚氣球是用來刺探美國的結論。

美國官員指出，分析結果發現，這枚氣球裝滿了可自商業管道取得的美國設備，其中有些是在網路上銷售，搭配更專業的中國感測器等設備，以蒐集相片、影像等資訊並傳回中國。他們說，分析結果佐證氣球是用來刺探美國，而非如同北京當局所說的是用來觀測氣象。

官員說，這枚氣球在經過阿拉斯加、加拿大與美國一大片相鄰的州的8天期間蒐集了資料，但似乎沒有將資料傳回中國。官員不願透露這枚偵察氣球是否故障，但五角大樓表示美國軍方曾祭出反制措施，防止偵察氣球蒐集情資。

美中關係也因"間諜氣球"風波更加緊張，美國國務卿布林肯原定2月訪問北京，推遲至本月18日才展開為期兩天的訪問。

另外在布林肯訪北京後，美國總統拜登出席加州一場募款活動時則再提"間諜氣球"一事，拜登表示，對於他下令擊落的那個兩節列車大小的間諜氣球，習近平感到非常不悅的原因是，習近平不知道氣球出現在那。拜登表示，這對"獨裁者"來說是一個非常尷尬的情況，"他們不知道發生什麼事"。