非裔少年之死引發騷亂恐將擴大 法國部署4萬警力 巴黎周邊城市宵禁

法國/示威/社會衝突

法國非裔少年路檢被一名警察槍殺引發的騷亂有進一步擴大之勢，警方預計未來數夜暴力事件將在多地蔓延。巴黎周邊克拉馬爾等市宣布實施宵禁至下周一，大巴黎地區21點以後大巴及有軌電車等公交停運。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，一名17歲的非裔青少年納赫爾（Nahel）27日早晨8時多，開車拒絕服從路邊攔檢，遭南泰爾（Nanterre）警察開槍射殺。當地檢察官稱，調查法官已經以故意殺人罪正式調查涉案警察。

非裔少年被警察槍殺事件引發大規模抗議活動，警察和示威者之間緊張局勢加劇，在巴黎及周邊城市已經連續兩個晚上發生暴力騷亂。法國內政部長達馬南周四表示，周四晚到周五，在法國各地部署約4萬名警察，其中在巴黎及其周邊地區加派5000警力維持秩序。

在事發的巴黎市郊楠泰爾，周四，包括死者納赫爾的母親和親友在內超過6千人舉行遊行，要求為納赫爾尋求公義，防止同類事件再發生。期間有遊行人士與警方衝突，他們向警員投擲雜物，並放火燒車，警方施放催淚氣體制止和驅散。東南部城市馬賽也發生示威青年與警方衝突。

法新社援引來自警方消息人士稱，當局預計，在接下來的幾個夜晚，“針對警察、國家或象徵公共權力的暴力騷亂事件恐將"擴大化"，或將演變成城市暴力的戰場。

法新社稱，法國內政部除向各地調派40000警察及憲兵應對暴力騷亂之外，還向南泰爾等暴力風險地區派遣"特種作戰力量"，包括"國家憲兵干預隊"（GIGN）、巴黎警察調查干預隊（BRI）。北部里爾也被視為特別風險地區， 周四至周五晚上將派遣"國家警察特別介入隊"（RAiD）

警方在大巴黎地區也處於"高度戒備"。

與此同時，巴黎周邊多個城市宣布實施夜間宵禁。

上塞納省克拉馬爾市（Clamart）及貢比涅（瓦茲省）等多個城市從周四晚上到周一早上實行夜間宵禁。

克拉馬爾市政府在一份公告中宣布，從周四晚上(6月29日）到周一(7月3日）早上，晚上9點到早上6點實行宵禁。

周三至周四夜間，克拉馬爾這座富裕而安靜的郊區小城有一列有軌電車被縱火焚燒。

瓦茲省貢比涅市政廳周四宣布，對沒有父母陪伴的16歲以下未成年人實行宵禁，宵禁一直持續到周一早上。

在馬恩河畔訥伊（塞納聖但尼省），七輛市政警車被縱火燒毀，市長巴赫蒂亞里決定，在該市包括市政府所在的三個街區實施部分宵禁。

另外，大巴黎地區21點以後大巴及有軌電車停運。