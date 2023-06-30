中俄聯手開發玻利維亞鋰礦

玻利維亞/中國/俄羅斯/鋰礦

南美國家玻利維亞政府宣布。中國和俄羅斯將投資14億美元在玻利維亞開設兩個鋰礦。玻利維亞擁有豐富的電動汽車電池所需金屬礦藏。

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玻利維亞總統路易斯-阿爾塞在一次公開活動中說，中國的中信國安和俄羅斯的第一鈾業集團，這兩個擁有大量國有資產的集團，將與玻利維亞國有的Yacimientos de Litio Bolivianos（YLB）聯手，建立兩個碳酸鋰生產廠。

根據玻利維亞政府公布的計畫，Uranium One集團將投入5.78億美元（5.32億歐元）在Pastos Grandes鹽沙漠建立工廠，而中信國安將投資8.57億美元（7.89億歐元）在Uyuni鹽沙漠開展類似項目。這兩個地點都位於西南部的波托西省。

玻利維亞碳氫化合物和能源部表示，"每個綜合體將有每年25,000公噸的生產能力"。開發工作將在三個月內開始。

據法新社說，三方代表出席了周四的合同簽署儀式。

今年1月，玻利維亞政府與中國財團CBC簽署了另一項協議，以建立兩個鋰電池工廠，價值至少10億美元（9.2億歐元）。

鋰是製造電動和混合動力汽車電池以及其他類型的儲能系統的一種基本金屬。鑒於需要使汽車行業更加環保，它已成為一種戰略資源。目前舊電池的回收仍然是一個問題。

玻利維亞估計在烏尤尼鹽沙漠中有2100萬噸的鋰，並聲稱這是世界上最大的礦藏。然而，由於地理和地形的原因，也由於政治上的緊張和缺乏技術知識，這個南美國家正在努力開發巨大的儲量。

玻利維亞油氣和能源部在1月表示，預計到2025年將出口價值50億美元（46億歐元）的鋰，這將超過天然氣帶來的收入，2022年玻利維亞的主要收入來源是34億美元（31億歐元）。