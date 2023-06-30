中國大學生畢業 紛紛在校園躺平擺拍

中國/學校/躺平

這些不是普通的畢業照。躺平畢業照沒有笑容滿面，也沒有的畢業生自豪地舉着畢業證書，也沒有把學位帽扔向空中。沒有驕傲的父母站在他們新獲得畢業證書的後代身邊。華盛頓郵報稱，中國的大學畢業生在校園裡就像躺平的“殭屍”擺拍。

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據華盛頓郵報今天報道稱，一小部分中國 2023 屆畢業生通過發布自己看起來完全疲憊不堪的照片來紀念這一畢業時刻。他們趴在地上，臉上戴着流蘇帽。彎腰靠在欄桿上，雙手無精打采垂下。在社交媒體上，畢業照通常伴隨着“殭屍風格”或“平躺”等標籤。

這些非傳統的畢業照是對中國畢業生在踏入職場時所面臨的激烈競爭環境的回應。

隨着經濟努力擺脫三年清零政策的癱瘓，失業率很高，尤其是年輕人。根據最新統計數據，16 歲至 24 歲之間的人約有 20% 失業。

與此同時，剛剛大學畢業的人數達到創紀錄的 1160 萬人。由於前景黯淡，一些應屆畢業生開始採取“平躺”的心態。

平躺要求以最小的努力度過難關，這個流行詞象徵著一種微妙的、被動的反抗。這種心態遭到政府的公開譴責和勸阻。

躺平已經成為中國千禧一代和Z世代的口號，他們已經受夠了激烈的競爭，希望選擇退出中國緊張的工作文化和隨之而來的社會期望。

對於一些學生來說，在網上發布非常規的畢業照不僅是他們精神狀態的反映，也是離校前與同學玩耍的最後機會。