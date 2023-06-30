中國6月經濟數據續報疲軟

中國/經濟

根據今天公布的官方數據，中國6月份的製造業活動連續第三個月出現萎縮，非製造業活動的PMI指數，特別是包括服務業，報告處於積極的區域，但從5月的54.5%下降到6月的53.2。

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根據周五公布的官方數據，中國6月份的製造業活動連續第三個月出現萎縮，顯示中國經濟在取消清零之後的復蘇仍然處於疲軟的跡象。

中國國家統計局宣布，反映工業界健康狀況的採購經理人指數（PMI）為49點，而5月份為48.8點。法新社說，與彭博社詢問的分析師的預測一致。

數字高於50表示製造業活動擴張，低於50表示萎縮。2月份，中國PMI達到52.6點，是十年來的最高水平，但此後又有所下降。

去年12月，中國取消了實施了近三年的清零限制，希望中國經濟得以反彈：第一季度，中國國內生產總值（GDP）同比增長了4.5%。但房地產行業即中國經濟增長的傳統支柱的過度負債、勞動力市場的不確定性導致的消費低迷以及全球經濟放緩對中國商品需求的拖累，使經濟受累。

中國總理李強總理本周表示，中國政府已將今年的增長目標設定為 "5%左右"，這是幾十年來最低的目標之一，但中國官方稱有信心實現這一目標。然而，Pinpoint資產管理公司的經濟學家Zhiwei Zhang指出，"中國的經濟勢頭仍然相當疲軟"，而且 "全球經濟正在放緩"，這應該進一步減少 "未來幾個月 "的國際需求。據指出，"鑒於去年的疲軟基礎，今年中國經濟5%的增長目標（......）是相當謹慎的"。

中國非製造業活動的PMI指數，特別是包括服務業，報告仍然處於積極的區域，但從5月的54.5%下降到6月的53.2。

為了刺激經濟活動，中國央行在最近幾周頒布了幾次降息。但許多經濟學家呼籲當局制定刺激計畫。