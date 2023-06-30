台灣報告11架中國軍機今越過台灣海峽中線

台灣/中國/台灣海峽中線

台灣國防部今天報告，今天有11架中國軍機於星期五上午越過了台灣海峽中線。台灣海峽中線是中國大陸與台灣兩岸之間的非正式屏障分界線。路透社說，中國正在加大對台灣的軍事壓力。

這是一幅2023年4月11日拍攝的插圖，圖中展示的中華人民共和國和中華民國國旗前可以看到士兵的微型模型。

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台灣稱11架中國軍機今天越過台灣海峽中線。近年來，台灣抱怨中國空軍幾乎每天都在台灣防空識別區西南部擾飛。

根據台灣國防部稱，周五上午 8 點（格林威治標準時間 00:00）左右，在台灣附近發現了包括戰鬥機和轟炸機在內的總共 24 架中國戰機，台灣國防部說，五艘中國戰艦也參加了中國稱之為“聯合戰備巡邏”。

台灣國防部表示，台灣派出飛機和船隻警告中國的活動，並啟動導彈系統進行監視，同時使用標準措辭進行回應。

台灣一名高級安全官員告訴路透社，中國周五的活動可能是對眾議院軍事委員會主席邁克·羅傑斯率領的美國國會代表團訪問台北的反應。

中國從未放棄使用武力控制台灣，今年四月，中國在台灣周邊舉行了演習，以應對台灣總統蔡英文與美國眾議院議長會面的憤怒。

據該報道，美國國務院周四批准了兩筆向台灣出售彈藥和後勤供應支持的潛在交易，價值高達 4.4 億美元。