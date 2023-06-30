“攜程”向生孩子的員工發萬元獎勵

中國/育兒

中國攜程集團周五宣布，將從 7 月 1 日起向員工每生育一個孩子支付 5 萬元人民幣（合 6,897.69 美元）獎勵。這是中國大型私營公司首次採取此類舉措鼓勵生育，並響應國家與人口老齡化作鬥爭呼籲。

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攜程是全球最大的在線旅行社之一，擁有 4 億用戶，攜程表示將為其全球員工每生育一個孩子，在五年內每年支付 1 萬元人民幣的父母現金補貼。該公司表示，該計畫將耗資約10億元人民幣。

攜程網執行董事長在一份聲明中表示：“我一直建議政府向有孩子的家庭，特別是多孩子的家庭提供資金補貼，以幫助更多的年輕人實現多生孩子的願望。”企業也可以發揮自己的能力，營造良好的生育氛圍。”

自1980年至2015年實行獨生子女政策後，人口統計學家警告稱，隨着勞動力萎縮以及負債纍纍的地方政府在老年人口上的支出增加，中國將未富先老。

中國的出生率從2021年的每千人7.52人下降至去年的每千人6.77人，創有記錄以來的最低水平。

據中國當局表示，到 2021 年，夫婦最多可以生育三個孩子，但即使在新冠肺炎疫情期間，夫婦們都不願意生孩子。

年輕人將高昂的育兒和教育費用、低收入、薄弱的社會安全網和性別不平等視為令人沮喪的因素。

路透社說，人口學家音譯為梁亮今年出版了《人口戰略：人口如何影響經濟與創新》一書，建議中國將GDP的2%用於鼓勵生育。