新西蘭稱謹慎處理對華關係努力避免陷入爭鬥

新西蘭/中國

新西蘭外交部長今天稱，新西蘭正在謹慎處理與中國的關係，必須避免在中美戰略競爭中淪為被打擊報復對象。

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新西蘭官方說要謹慎處理與中國的關係，努力避免陷入競爭。新西蘭外交部長納奈亞·馬胡塔發表上述言論之際，新西蘭總理希普金斯(Chris Hipkins)即將結束他率領的貿易代表團對中國進行的為期六天的訪問，其中包括與中國國家主席習近平和國務院總理李強會面。新西蘭訪華重點討論經濟夥伴關係和貿易問題。

希普金斯因在訪問期間沒有花更多時間提出新西蘭對新疆侵犯人權行為的擔憂，但將面臨國內批評。

新西蘭外長馬胡塔在接受路透社採訪時表示：“中國的關係非常複雜，我們處理時要非常謹慎。”她表示，希普金斯對貿易的關注並沒有改變新西蘭的外交政策，而是表明新西蘭與中國存在一系列利益相關。

希普金斯與習近平會面後發表的聲明中沒有提及人權問題或台灣海峽。前總理傑辛達·阿德恩 (Jacinda Ardern) 與習近平 2022 年 11 月會面的新西蘭文件中提到了這兩點。

但新西蘭外長馬胡塔說，“我毫不懷疑討論涉及貿易和經濟問題、人權問題和烏克蘭戰爭議題。”

路透社說，中國外交部沒有立即回應置評請求。中國駐新西蘭大使館發言人上周表示，過去五十年來，“通過共同努力，在相互尊重、求同存異的基礎上”，兩國關係取得了長足發展。

長期以來，新西蘭在五眼情報共享聯盟中一直被視為對中國持溫和甚至離心的態度。但在去年中國與所羅門群島達成安全協議後，新西蘭在安全問題上的態度以及對中國在南太平洋日益增強的影響力變得更強硬。

本周，《澳大利亞人報》稱，瑪胡塔的訪華行程受到了中國對方長達一個小時的訓斥。但新西蘭外長卻形容這次會議“非常有力”。她說，在會見中，她指出了新西蘭“對新疆人權狀況以及香港權利和自由受到侵蝕的深切關注”。

她表示，中國和新西蘭可能會就存在分歧的問題進行艱難的對話。新西蘭外長稱，“在一些相當困難的時期，我們一直與中國保持外交對話。” 她沒有詳細說明。

據新西蘭外長說，外交政策和地緣政治挑戰變得越來越複雜，包括氣候變化對各國的影響、烏克蘭戰爭以及需要重新安置的大量難民。“就兩個大國之間的戰略競爭而言，我們在太平洋地區面臨著挑戰，” 她說，“新西蘭的處境是，我們希望確保我們不會被換邊易位，我們正在以能夠維護我們利益的方式管理重要的關係。

新西蘭外長稱，“我們是一個民主國家。我們信奉開放、透明、民主的原則。我們將繼續與持有相同價值觀的國家保持一致。”