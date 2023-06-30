美國五角大樓稱：將不再幫助那些願接受北京審查的好萊塢電影

美國《政治》雜誌 6 月 30 日刊登 貝齊·伍德拉夫·斯旺的文章說：如果好萊塢導演電影接受北京審查，美國國防部今後將不再與他們合作。

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美國國防部五角大樓
美國國防部五角大樓 AP - Patrick Semansky
作者： 肖曼
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文章說：幾十年來，好萊塢和美國國防部一直保持着共生關係。五角大樓允許電影製片人在軍事基地、海軍艦艇或其他地點拍攝他們的項目，並參與電影製作過程。美國軍隊受益於軍人的積極形象，電影製作人受益於真實的場景和技術專長。

但隨着中國執政的共產黨開發出越來越先進的審查和監視工具，無數美國公司包括好萊塢電影公司都在尋求遵守北京的要求，同時試圖躲避美國國內的抵制。

比如去年的好萊塢電影《壯志凌雲：特立獨行》預告片中，觀眾注意到演員的飛行夾克上，台灣和日本的國旗被取下，這顯然是為了安撫中國投資者騰訊。但在美國受到批評後騰訊放棄了對這部電影的投資，之後，在最終版本中又恢復有台灣和日本國旗的鏡頭。

本周三，美國國防部更新了與電影製片廠合作的規則，禁止向計畫遵守或可能遵守中國政府審查要求，以便在中國發行電影的導演提供任何協助。也就是說：如果你是一名電影製片人並且你需要五角大樓的幫助，從現在開始你必須保證你不會讓中國首先審查你的電影。

據《政治》雜誌獲得的一份新的國防部文件，希望美國軍方幫助其項目的電影製片人現在必須承諾，他們不會讓北京修改這些電影。在新規定中，美國國防部有關部門還將權衡與製作無關的人士提供的任何可驗證的信息，這些信息表明該電影可能符合審查制度的要求。一旦國防部批准某個項目的合作，該機構就會指派一名官員與電影製片人合作。從現在起，製作公司必須以書面形式通知該人此類審查要求，包括此類要求的條款，以及該項目是否已遵守或可能遵守此類審查要求。

美國德州共和黨參議員特德·克魯茲表示他對新規則感到滿意說：中國共產黨在宣傳和審查方面花費了數十億美元，多年來，好萊塢通過審查電影來幫助他們，以便它們可以在中國放映，同時仍然與美國政府合作開發這些完全相同的電影。”

這項新的指導方針將迫使電影公司選擇其中之一，我謹慎樂觀地認為他們會做出正確的選擇並拒絕中國的敲詐。

文章還披露：克魯茲在2023 財年國防政策法案的審理期間發揮了影響力，在一次發言時他批評說：當特立獨行者害怕中國共產黨時，這對世界意味着什麼？”

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