美國五角大樓稱：將不再幫助那些願接受北京審查的好萊塢電影

美國《政治》雜誌 6 月 30 日刊登 貝齊·伍德拉夫·斯旺的文章說：如果好萊塢導演電影接受北京審查，美國國防部今後將不再與他們合作。

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文章說：幾十年來，好萊塢和美國國防部一直保持着共生關係。五角大樓允許電影製片人在軍事基地、海軍艦艇或其他地點拍攝他們的項目，並參與電影製作過程。美國軍隊受益於軍人的積極形象，電影製作人受益於真實的場景和技術專長。

但隨着中國執政的共產黨開發出越來越先進的審查和監視工具，無數美國公司，包括好萊塢電影公司，都在尋求遵守北京的要求，同時試圖躲避美國國內的抵制。

比如去年的好萊塢電影《壯志凌雲：特立獨行》預告片中，觀眾注意到演員的飛行夾克上，台灣和日本的國旗被取下，這顯然是為了安撫中國投資者騰訊。但在美國受到批評後，騰訊放棄了對這部電影的投資，之後，在最終版本中又恢復有台灣和日本國旗的鏡頭。

本周三，美國國防部更新了與電影製片廠合作的規則，禁止向計畫遵守或可能遵守中國政府審查要求，以便在中國發行電影的導演提供任何協助。也就是說：如果你是一名電影製片人並且你需要五角大樓的幫助，從現在開始你必須保證你不會讓中國首先審查你的電影。

據《政治》雜誌獲得的一份新的國防部文件，希望美國軍方幫助其項目的電影製片人現在必須承諾，他們不會讓北京修改這些電影。在新規定中，美國國防部有關部門還將權衡與製作無關的人士提供的任何“可驗證的信息”，這些信息表明該電影可能符合審查制度的要求。一旦國防部批准某個項目的合作，該機構就會指派一名官員與電影製片人合作。從現在起，製作公司必須“以書面形式通知該人此類審查要求，包括此類要求的條款，以及該項目是否已遵守或可能遵守此類審查要求。”

美國德州共和黨參議員特德·克魯茲表示他對新規則感到滿意說：“中國共產黨在宣傳和審查方面花費了數十億美元，”“多年來，好萊塢通過審查電影來幫助他們，以便它們可以在中國放映，同時仍然與美國政府合作開發這些完全相同的電影。”

“這項新的指導方針將迫使電影公司選擇其中之一，我謹慎樂觀地認為他們會做出正確的選擇並拒絕中國的敲詐。”

文章還披露：克魯茲在2023 財年國防政策法案的審理期間發揮了影響力，在一次發言時他批評說：“當特立獨行者害怕中國共產黨時，這對世界意味着什麼？”