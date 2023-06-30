習近平主持開會推雄安高質量建設 政治局會議減少台媒提是否因“一言九鼎”

中國/政治局/雄安

中共總書記習近平今天主持中共中央政治局會議，審議他6年前拍板的雄安新區。會議稱雄安新區的重心已轉向高質量建設，並需建設一支“政治過硬”、“改革意識強”幹部隊伍。

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中央社今天引述中國官方新華社消息稱，該會議指出，設立雄安新區是為疏解北京非首都功能，深入推進京津冀協同發展，“是千年大計、國家大事。”當前雄安新區工作重心已轉向“高質量建設、高水平管理、高質量疏解發展”，並會推出一攬子支持政策。

雄安新區被中共官方稱“千年大計”，但近日有港媒到當地視察，發現當地仍在大興土木建設，居民區、商務中心、市民服務中心等地不見人潮。

中央社稱，港媒此前報道，由24人組成、被視為中共最高決策機構的中共中央政治局，通常每月月底召開一次會議；但去 年10月中共20大之後，去年11月、今年1月和5月，官媒在這3個月份未公布政治局召開會議。外界猜測是否由於“領導人一言九鼎”，所以中央政治局會議減少開會。

不過也有報道指，一般而言，中共中央政治局開會都會順便舉行集體學習，外界指官媒沒有公開報導的3次會議，除去年11月外，政治局分別於1月31日下午和5月29日下午舉行了集體學習。官媒沒有報導開會，很可能是會議的主題不宜對外公開。