荷蘭限制芯片設備出口：中國憤怒

荷蘭/中國/芯片製造

荷蘭政府周五宣布對部分半導體設備出口實施新限制，推動了以美國為首的遏制高科技零部件向中國供應的舉措，但遭到北京方面的憤怒抨擊。中國在周五的聲明中還呼籲荷蘭“立即糾正錯誤行為”。

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荷蘭政府周五宣布對部分半導體設備出口實施新限制，荷蘭貿易部長利耶·施賴內馬赫 (Liesje Schreinemacher) 表示：“我們採取這一步驟是為了國家安全。”他說，此類設備可能具有軍事用途。受到影響的公司和產品型號數量非常有限。荷蘭的限制令並沒有提及針對中國，但中國駐荷蘭大使館批稱此舉是“濫用出口管制措施”，違反了貿易規則。

荷蘭公司阿斯麥(ASML.AS)是計算機芯片製造商的主要設備供應商，該公司表示，預計新規則不會對公司業務產生重大影響，並且不會改變其財務指引。該規定預計將於 9 月 1 日生效，要求生產先進芯片製造設備的公司在出口前必須獲得許可證。公告中還附有一份技術文件，詳細說明了哪些設備需要許可證。

該清單是美國與兩個擁有強大芯片設備產業的盟友即荷蘭和日本達成的一項高層協議的結果，該協議旨在加強限制，路透社說，因為華盛頓試圖限制北京製造自己的芯片的能力。

歐洲最大的科技公司 ASML 重申了 3 月份的一份聲明，表示公司第二先進的“DUV”光刻系統模型的頂部部分需要許可證，該系統用於幫助打印芯片電路。它將 2000 系列命名為“及後續”型號。

ASML最先進的“EUV”機器從未運往中國。

截至格林威治標準時間 1140，ASML 股價下跌 1.7%，至 657.40 歐元，而規模較小的競爭對手 ASM International (ASMI.AS)下跌 0.8%，至 381.10 歐元。

路透社沒有提及股市波動是否與限制令有關。

美國10月以國家安全為由，對泛林集團和應用材料公司等美國公司向中國出口美國芯片製造工具實施出口限制，並遊說其他擁有主要供應商的國家也採取類似措施。

中國譴責此舉。這是兩國之間緊張關係加劇的一部分，緊張關係涉及從5G設備和所謂的間諜氣球到台灣關係等各個方面。

路透社周四報道稱，美國可能會在下個月出台額外的規定，這可能會影響其他稍舊型號的 ASML 機器。美國可以直接監管ASML，因為該公司產品包含美國技術。

中國在周五的聲明中呼籲荷蘭“立即糾正錯誤行為”，並表示以國家安全名義實施的限制實際上是貿易限制，將損害荷蘭和中國企業的利益。

根據瓦森納協議（Wassenaar Arrangement）的國際協議，ASML 被限制在未經許可的情況下銷售 EUV 機器。歐盟國家擁有共同的貿易政策，通常使用瓦森納安排來確定哪些出口因安全原因受到限制。荷蘭的新清單隨後可能會被其他歐洲國家採用或添加到歐盟清單中，儘管很少有歐洲公司出口高端芯片製造設備。德國製造商為 ASML 提供重要零部件，包括通快 (Trumpf) 製造的激光器和蔡司 (Zeiss) 製造的鏡頭等。