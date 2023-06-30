華日：瓦格納兵變壞了習近平全球外交棋局

中國/俄羅斯/瓦格納兵變

俄羅斯的內亂和不穩為中俄關係注入了新風險，可能給中國在全球舞台造成進一步的孤立。但分析人士稱，即便俄羅斯領導層更迭，中國也不會放棄這個對抗美國的關鍵戰略夥伴，因為中國有更大的棋要下。

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據華爾街日報報道稱，俄羅斯動蕩破壞中國的全球外交“棋局”。一個準軍事組織短暫反叛俄羅斯政府的行動、以及此事突顯的莫斯科軟肋，為中俄關係注入了新風險。俄羅斯是中國挑戰美國主導的全球秩序的主要盟友。中國今年早些時候結束三年抗疫，走出因“動態清零”政策而與外界隔離的狀態。自那時以來，中國一直站在全球外交舞台的前沿，以更大膽的方式展示實力，以匹配中國身為世界第二大經濟體的地位。

今年頭幾個月，中國開展了一系列行動：在中國斡旋下，伊朗與沙特這兩個對手國家握手言和恢復建交，令人始料未及；中國還提出幫助促進以色列與巴勒斯坦、以及烏克蘭與俄羅斯的和平談判；並提出新的發展和安全倡議，宣揚中國領導人習近平在國際秩序方面的願景，以對抗他所認為的美國的霸權主義。

在這一過程中，中國政府進一步與俄羅斯交好，以抵制美國領導的民主國家聯盟的壓力。儘管中俄歷史上曾有過關係緊張的時期，但習近平和普京已經建立了更緊密的聯繫，二人都認為，美國及其盟友試圖掣肘中俄。

現在，準軍事組織瓦格納(Wagner)兵變失敗引發動蕩，增大了普京在國內面臨的壓力，令人對俄羅斯能否維持在烏克蘭的戰爭行動提出新的疑問。這使得習近平與普京的友好關係越來越像是種負擔，削弱了兩個強大的鄰國關係密切的形象。中國把與俄羅斯的關係放在首位，即使是在俄羅斯入侵烏克蘭之後也是如此，這種策略破壞了與美國、歐洲和世界上許多大型經濟體的關係。

據華爾街日報說，北京方面沒有表現出任何拋棄普京的跡象。中國外交部在周末表示，中方支持俄羅斯維護國家穩定。本周，對於有關習近平和普京最近幾天是否就瓦格納叛亂進行了交談的問題，中方避而不談。在莫斯科方面在瓦格納兵變動蕩後努力維穩之際，本周早些時候，俄羅斯副外長魯登科(Andrey Rudenko)按原定計畫訪問了北京，這表明俄中繼續保持密切雙邊關係。

在尋求削弱美國在全球事務中的優勢地位時，中國官員正力推他們所稱的多極體系，在該體系內，中國以及俄羅斯等夥伴擁有維護自身利益的更大話語權。

該報採訪澳大利亞新南威爾士大學(University of New South Wales)研究中俄關係的高級講師Alexander Korolev說，儘管俄羅斯出現了動蕩，但北京方面可能會繼續經營與莫斯科的政治夥伴關係，將俄羅斯視為對抗美國的重要橋頭堡，無論誰領導俄羅斯。在Korolev看來，北京方面的思路是：“就算俄羅斯的領導層更迭，他們也會經營與俄羅斯的戰略夥伴關係。這麼說吧，他們有更大的棋要下。”