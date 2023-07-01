中國更苛嚴反間諜法今天生效

中國/反間諜法

新版反間諜法周六在中國生效，法新社警告，該法為中國當局提供了更大的餘地來對付中國認為對中國國家安全的威脅。

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一部中國更激進的反間諜法開始生效。然而，分析家和法律專家對這些新法提出質疑，因為中國在這一領域的立法相對模糊，可以有多種解釋。

根據新的反間諜法律，未經授權獲取"與中國國家安全和利益有關的文件、數據、材料和物品"現在可以被視為間諜行為。中國強調，世界上其他地方已經存在類似的法律，中國有權"維護中國的國家安全"，同時中國又保證法治將得到尊重。

據法新社說，這項新法律生效的時候，外國公司正在屏息等待廬山面目。今年早些時候，在美國審計公司明思集團和戰略諮詢公司貝恩公司的中國辦事處進行的搜查和審訊在該行業引起了一小波恐慌。

耶魯大學法學院蔡元培中國中心的研究員Jeremy Daum告訴法新社，該法對國家安全有"廣泛的定義"，並將適用於社會各階層和所有部門。他預測說，特別是這將對"與外國人和外國組織有聯繫的中國公民產生阻嚇作用"。

企業方面則擔心更嚴格的控制。

據美中貿易全國委員會（USCBC）主席克雷格-艾倫（Craig Allen）稱，這些反間諜法的變化"引起了對某些常規商業活動的合理關注，因為這些活動現在可能被視為間諜活動"。他擔心說，"討論商業秘密、數據共享、市場研究、僱用程序和收集商業信息都可能屬於該反間諜法的範圍"，特別是由於該法沒有"具體說明哪些類型的數據、文件和材料與中國國家安全有關"。

除了與中國關係緊張的美國之外，外國政府並沒有公開表達他們對本國公民因中國新的反間諜法引發的擔憂。但美國國務院副發言人維丹特-帕特爾警告說，中國新的反間諜法"將大大擴大北京認為是間諜活動的範圍"。