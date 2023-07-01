中越邊境販賣越南女性又驅活躍

中國/越南/販賣女性

在中越交界小城發生的翻車事故等跡象表明此前因疫情限制和邊境圍欄而暫停的販賣越南女性活動死灰復燃。許多被賣女性，包括未成年人，被迫嫁給中國男性。

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據華爾街日報今天報道稱，新冠疫情以及中國在南部邊境豎起的令人望而生畏的圍欄使得將越南女孩和婦女販賣到中國的活動幾乎停了下來。以往這些被販賣的女性中許多人被迫嫁給中國男人。如今，此類販賣活動出現死灰復燃的跡象。

上個月，一輛擠滿14人的七座SUV在中越交界的中國小城靖西翻下懸崖，造成11人死亡。越南媒體稱，遇難者都是越南人。據人權組織，這些女性可能是被販賣到了中國。靖西當地政府表示，正將此案作為一起涉嫌偷越國邊境事件進行調查。

今年2月，越南南部沿海地區薄寮省的警方稱搗毀了一個從事販賣16歲以下越南女孩的犯罪團夥。據越南公安部，這些女孩被“欺騙並販賣到”中國。該部稱，這些女孩還未成年就被賣到中國為人妻。

人權觀察人士和非營利組織表示，包括這些事件在內的一些跡象表明，將婦女和女孩販賣到中國的活動再度擡頭。中國農村地區的男女比例失調，成百上千萬的男性找不到老婆。

據該報，在中國，去年一段鐵鏈女被鎖棚屋的視頻短片在網上熱傳後，人們對販賣新娘的問題更加關注。這名婦女在20多年前被先後賣給兩名中國男子為妻。在這一事件引起網民強烈不滿之後，官方宣布了一項全國性的行動，以追蹤和解救被強行賣作人妻的女性。

中國的性別比例失衡源自於根深蒂固的重男輕女文化傳統，這意味着在長達數十年的獨生子女政策下，女嬰更常成為墮胎的目標。2020年的人口普查數據顯示，20-40歲年齡段的中國人當中，男性比女性多1,750萬人。他們很難娶上媳婦並延續家族香火，被稱為“光棍”，其中很多生活在中國農村地區。

中國官員已表示要嚴懲拐賣人口犯罪。最高人民檢察院檢察長張軍今年3月對人大代表稱，已協同公安機關以專項行動深挖歷史積案。

但在“鐵鏈女”丈夫獲刑後，官員們去年開展的打擊拐賣婦女專項行動似乎失去了動力。近幾個月來，官方幾乎沒有關於反拐工作的任何言論。

與越南芒街市接壤的中國南方城市東興市的警方表示，他們已將在中國解救的越南婦女移交給越南警方。中越兩國警員在今年5月的一次會議上承諾共同解決人口販賣問題。人權觀察的羅柏森說，中國政府主要依靠非營利組織來開展解救婦女和幫助她們在越南重新定居的工作。

據華爾街日報稱，導致這種人口販賣活動回潮的一個因素是，較年輕的越南人普遍認為，在中國擺脫新冠疫情影響的情況下，中國的生活水平比越南好得多，這種觀念使得許多越南女性很容易被虛假的工作機會誘惑。

多年來，越南一直在苦苦應對年輕人失業率高的問題。許多越南年輕人不知道的是，在中國經濟從疫情影響中復蘇的步伐放緩之際，中國年輕人也在為找工作發愁。

不過，環太平洋基金會(Pacific Links Foundation)會長兼兼聯合創始人Deep Vuong說，人販子說的都是疫情後的中國如何繁榮、工作機會如何多。環太平洋基金會是一個非營利組織，一直致力於幫助被拐賣的越南女性。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E9%87%8D%E5%BC%80%E8%BE%B9%E5%A2%83%E4%B9%8B%E9%99%85-%E8%B4%A9%E5%8D%96%E8%B6%8A%E5%8D%97%E5%A5%B3%E6%80%A7%E6%B4%BB%E5%8A%A8%E5%86%8D%E5%BA%A6%E6%8A%AC%E5%A4%B4-46b66476