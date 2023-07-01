普京脫手拋售人民幣 遭指補刀

俄羅斯/中國/人民幣

中國經濟慘狀，連中國人民大學教授劉曉光都出面吐槽，當前經濟面臨的“5個20％”，青年失業率、工業利潤年減幅度全超過20%，人民幣持續貶值，6月30日在岸人民幣兌美元彙率貶破7.27，離岸跌破7.28關卡，連滿手人民幣的俄羅斯也加入拋售行列，傳出已經丟出等值45億美元的人民幣，換成美元或歐元。與此同時，俄羅斯總統普京也被發現狂拋人民幣。

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據自由時報今天引述消息報道稱，中國經濟慘，人民幣走貶，俄羅斯補刀拋售。據消息人士說，作為防止人民幣貶值過快和過大的官方措施的一部分，人行本周設定了強於預期的中間價指導利率，中國國有銀行被發現在在岸和離岸市場，多次拋售美元阻貶，這表明北京當局對人民幣加速貶值，越來越感到不安。

消息稱，俄羅斯加入拋售行列，但平時的是人民幣。根據統計，過去一年中，普京已經拋售價值45億美元的人民幣，俄羅斯持有的人民幣儲備已經減少3分之1，這是俄羅斯近年來所進行最大規模人民幣拋售行動。

該報稱，此前，俄羅斯央行就發表報告示警，直言人民幣不能自由兌換，且缺乏對衝工具，以人民幣進行貿易結算存在風險。而俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發後，中俄貿易升溫，普京滿手人民幣，除了向中國買東西外，別無他用，因此俄央行今年持續拋售人民幣，買進美元、歐元。

該報引述財經網紅小翠也調侃，這波貶值可能受到人民幣國際化“反噬”，例如中俄貨幣互換協議，俄羅斯隨時拿着人民幣到香港換美元，如果觀察最近盧布與美元彙率變動，發現盧布算堅挺，人民幣卻一泄千里，“不知道是不是俄羅斯在香港狂賣人民幣換美元，又用美元維持盧布彙率穩定？”