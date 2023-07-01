美國中情局長伯恩斯曾在六月秘訪烏克蘭

美國/烏克蘭戰爭

美國中情局局長伯恩斯曾在六月份到訪烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基和該國情報官員進行了會談。美國一名政府官員周五向法新社確認了相關消息。

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另據率先披露伯恩斯秘訪烏克蘭消息的《華盛頓郵報》報道：在伯恩斯訪問期間，烏克蘭領導人介紹了收復俄羅斯軍隊佔領的大片領土並在年底前展開停火談判的計畫。

不願披露姓名的美國政府官員表示：自俄羅斯發動入侵行動一年多來，伯恩斯一直定期前往烏克蘭訪問。今次基輔之行是在6月24日俄羅斯準軍事組織“瓦格納事件”發生之前展開的，因此此一事件不涉及雙方討論的話題。

法新社報道指出：美國試圖表明：華盛頓與“瓦格納事件”沒有任何關係。美國大多數主流媒體周五報道說：伯恩斯在這次叛亂後曾致電俄羅斯對外情報局(SVR)負責人納雷什金（Sergueï Narychkine），確認美國沒有參與其中。

烏克蘭武裝部隊總司令紮盧日尼（Valery Zaloujny）在《華盛頓郵報》周五發表的一次採訪中表示：由於缺乏包括戰鬥機在內的武器裝備，烏克蘭的反攻行動受到限制。

6月27日星期二，美國宣布提供5億美元新的軍援 ，包括裝甲車和用於防空系統的導彈，以支持烏克蘭的反攻行動。