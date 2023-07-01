香港官慶回歸26周年 特首警告軟抵抗者

香港/回歸中國26周年

香港今天慶祝主權從英國回歸中國26周年.香港領導人今天警告，香港必須防範 "從事軟性抵抗的破壞性力量"。據法新社當地報道稱，街道上很平靜，警察說他們沒有收到任何遊行的申請。據當地媒體報道，6000多名警察被部署在香港各地以維持秩序。沒有消息報告香港今天要大肆慶祝。

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香港特首李家超今天總結報告稱，香港局勢現在基本穩定，但仍然是反對中國崛起的國家的破壞目標。

李家超沒有點名哪些國家反對中國崛起，破壞香港。

李家超警告香港內部說，"也有從事軟抵抗的破壞性力量，隱藏在香港內部。"

據法新社說，這位前香港安全主管補充說。"這就是為什麼我們必須保持警惕，自己要主動保護國家安全。"

英國在1997年將前殖民地香港主權移交給中國，讓位給一個被稱為"一國兩制 "的50年治理模式，該模式旨在保證香港基本自由和一定程度的自治自主權。在2019年之前，7月1日是一個展示香港相對於中國大陸所享有的自由的機會，成千上萬的居民在慶祝活動的同時進行遊行，表達他們的政治和社會要求。

但這種遊行和所有集會一樣，在過去兩年中被香港警方禁止，但官方的理由是健康和安全。

據政府的批評者稱，北京在2019年的抗議活動後於2020年實施的國家安全法使承諾的50年不變的自由失效。

自該法生效以來，許多反對派人士一直在監獄領刑或流亡。

五名活動人士告訴法新社，當局已經 "提醒 "他們不要在7月1日或周年紀念日之前舉行示威活動。

據李家超在講話中還說，香港金融中心的經濟因新冠病毒疫情大流行病期間的嚴格限制而受到影響，目前已經進入"恢復正常的快車道"。

李家超負責香港對2019年抗議活動的安全對策，他在北京的支持下，在沒有競選對手的情況下，於2022年7月1日宣誓成為香港特區領導人。李家超說，他預計2023年香港國內生產總值將增長 "約3.5至5.5%"。

近三年來，中國特別行政區（SAR）一直遵守北京的"清零"政策，代價是家庭分離、旅遊停滯和企業受到打擊。然而，香港也遭受了世界上最糟糕的新冠病毒死亡率之一，主要原因是由於香港居民的低疫苗接種率。