中國遊客在馬賽遇襲 總領館呼籲保障中國公民及其財產安全

社會治安

中法 – 路透社北京消息，中國遊客在法國遇襲，駐馬賽總領館第一時間聯繫了警局和酒店，多名遊客皮膚畫傷出血。7月1日，中國駐法國大使館、中國駐馬賽總領館等聯合發布提請，請旅法中國公民密切關注法國社會安全形勢，避免前往遊行示威及暴力衝突區域，並採取切實措施加強個人、車輛、住所和商鋪安全防範。

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另據《南方都市報》報道，6月29日晚，一輛載有41名中國遊客以及一名導遊和一名外籍司機的大巴車在巴黎馬賽遭到抗議者襲擊。網傳視頻顯示，擋風玻璃多處受損裂成雪花狀，車身兩側玻璃被砸碎，多名遊客皮膚畫傷出血。

29日22點40分許，駐馬賽總領館領事部主任何帥接到車上遊客電話，稱大巴車遭到襲擊，現請求總領館協助。“我馬上加了他的微信，讓他發定位過來，隨後致電警局，對方表示非常重視，立即派人前往現場，並與我保持溝通。”何帥同時與遊客保持聯繫，得知有暴徒試圖砸開後門衝入車內，被車上幾名男性制止。另外車上有人受傷，他詢問了酒店地址，並致電酒店前台做好相應醫療準備，“過了一會兒，遊客告訴我情況好轉，準備先開車回酒店。”

何帥告訴南方網記者，遊客平安入住酒店後，反饋有幾位遊客受輕微皮外傷，選擇自行處理傷口，沒有前往醫院。車上人員沒有財產損失，主要是大巴車受到了損毀。

第二天，駐馬賽總領館與該旅遊團領隊取得聯繫，領隊稱剛去警局做完筆錄，遊客希望提前結束行程回國。何帥表示，“最新消息是他們已經離開法國，抵達瑞士日內瓦，屆時將從瑞士回國。”