中國遊客車在法國騷亂起源地遇襲 中國投訴法國

法國/中國/楠泰爾/納赫爾之死

因本周二法國巴黎南泰爾一名17歲青少年納赫爾在交通檢查期間被一名法國警察殺害引發的抗議活動已進入第五天，但有降溫趨勢。一輛載有中國遊客的大巴大前天在當地遭到襲擊，據報有人輕傷。中國駐法外交機構向法國投訴。未知是否進入司法程序。

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中國遊客在騷亂中受傷，中國向法國投訴。據路透社今天引述中國駐馬賽總領事館今天發布的一項公告稱，一輛載有中國旅遊團的巴士在南部城市馬賽被砸碎車窗並導致輕傷。公告說，中國駐馬賽總領館已向法國投訴。

中國總領館正式投訴要求法方確保中國公民及他們的財產安全。

據中國官方電視台中央電視台報道，自警察槍殺一名北非裔青少年以來，法國各城市最近幾天發生了暴力事件，這輛中國遊客的巴士於周四遭到騷亂者襲擊。

據中國駐馬賽領事辦公室公告稱，中國遊客已離開法國。據中國領事辦公室公告呼籲說，鑒於連日來法國各地發生的騷亂，在法國或前往法國的中國公民應“加強防範”，“更加警惕和謹慎”。

周六，法國各地的騷亂似乎沒有那麼激烈，在這名少年的葬禮後，數萬名警察被部署在全國各地的城市，儘管巴黎市中心存在一些緊張局勢，尼斯、斯特拉斯堡和馬賽也發生了零星衝突，騷亂暴力程度有所減弱。

該消息沒有提及載有中國遊客的大客車是星期四什麼時候在南泰爾遭遇襲擊的，消息也沒有提及中國遊客大客車是否遭有目的襲擊，或是途徑抗議地段被砸玻璃，傷及車內中國遊客。消息沒有提供中國遊客巴士為何沒有被告知避開騷亂地區的信息。