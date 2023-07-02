以色列在敘利亞霍姆斯附近發動空襲

以色列/敘利亞

周日夜間，以色列從貝魯特北部對敘利亞發動了空襲，瞄準的是受到敘利亞政府控制的該國中部霍姆斯市附近目標。以色列軍方披露這次空襲是對來自敘利亞防空導彈的回應。敘利亞國家通訊社（SANA）則表示：該國防空系統擊退了霍姆斯上空的導彈襲擊。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社引述敘利亞官方媒體的報道說：敘利亞防空系統在霍姆斯北部鄉村上空攔截了數枚導彈，當地蒙受了一些“物質損失”。

以色列軍方則在當地時間午夜之後發布一份聲明，沒有提及此前對敘利亞的空襲行動，聲明指出：以色列軍方注意到：敘利亞向以色列發射了一枚防空導彈。“導彈似乎在以色列領空爆炸”，不過，“迄今為止，當局尚未向以色列平民發出特別指示”，“事件的詳細信息仍在查看中”。

數小時之後，以色列軍方表示：該國戰鬥機轟炸了敘利亞一個防空炮台以及其他一些目標，以“回應當晚早些時候從敘利亞向以色列領土發射的防空導彈”。

6月14日，以色列曾在大馬士革附近發動了另外一次空襲行動，造成一名敘利亞士兵受傷。敘利亞人權觀察(OSDH)組織披露，這次襲擊的目標是“親伊朗武裝分子的武器庫”。

自2011年敘利亞戰爭爆發以來，以色列對敘利亞政府據點以及以色列的勁敵、大馬士革的盟友-伊朗和真主黨部隊進行了數百次空襲。

以色列很少具體評論這些襲擊事件，僅表示希望能夠通過這些行動阻止伊朗在其家門口立足。