侵烏戰給CIA良機？伯恩斯透露在俄中情報加重

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美國中央情報局局長伯恩斯今天表示，俄羅斯攻打烏克蘭，這對俄羅斯總統普京產生“腐蝕”效果，俄羅斯領導階層不滿衝突的發生，這創造了中情局“世代難逢的好機會”。 中情局（CIA）局長伯恩斯透露，中情局建立一個專門針對中國的任務中心，對中國的活動預算也增加了1倍有餘。

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據法新社今天報道稱，美國中央情報局局長伯恩斯稱，烏克蘭戰爭腐蝕了普京給中情局賜有罕見良機。

中情局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）是在英國“迪奇利基金會”（Ditchley Foundation）發表談話時表示，普京入侵烏克蘭是當今國際秩序面臨最直接、最尖銳的地緣政治挑戰。

據伯恩斯指出，俄烏戰爭是莫斯科戰略上的失敗，不但暴露軍事弱點、損傷經濟，更促使北大西洋公約組織（NATO）變得更強大。

伯恩斯說：“對戰爭的不滿將繼續腐蝕俄羅斯領導階層…這種不滿，為中情局創造了世代難逢的好機會。” 伯恩斯還說，“我們不會白白浪費這個機會”。據他並指出，中情局最近在通訊軟體Telegram上發文，讓俄羅斯人知道如何透過“暗網”聯繫中情局。

伯恩斯的談話焦點也提到中國，他表示中國是“唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，也愈來愈有經濟、外交、軍事和技術實力來這麼做的國家”。

伯恩斯對中國國家主席習近平“國內日漸嚴厲的鎮壓與在國外的企圖心”示警，並表示中情局已建立一個專門針對中國的任務中心，對中國的活動預算也增加了1倍有餘。