歐盟議會香港監察促釋放所有政治犯

國安法

中國 – 香港國安法實施三周年之際，歐洲議會香港監察團隊和德國聯邦議會香港監察團隊於6月30日發表聲明，要求中港立刻釋放政治犯，並敦促歐盟制裁由於參與推動港版國安法的實施而侵犯香港人民基本權利的中港官員。

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據香港監察網站報導，歐洲議會香港監察團隊6月30日致函歐盟委員會主席馮德萊恩，呼籲歐盟委員會和歐盟成員國繼續努力，促成香港所有由於港版國法而遭羈押的政治犯獲釋，並迫使中港當局結束其依據所謂的港版國安法逮捕的人進行的政治審判。

該信還敦促歐盟委員會和理事會考慮追究中港官員在實施港版國安法方面的責任，審核他們在歐盟的資產，並在歐盟全球人權制裁體制下對他們實施實名制裁。歐洲議會香港觀察團隊於2020年成立，旨在協助支持香港的民主運動。

德國聯邦議院跨黨派香港監察團隊也於周五發布新聞稿，譴責港版國安法對香港的公民社會和言論自由及新聞自由構成的威脅，呼籲港府釋放所有的政治犯，停止其肆意迫害香港的民主社會的行為，並依據聯合國人權事務委員會的建議廢除港版國安法。

信中重申德國政府在嚴肅關注香港的局勢，並為人權捍衛者提供安全避風港。22位德國聯邦議會議員聯署了此信。