50多人權組織敦促拜登明確表態不會讓受制裁的李家超入美參加APEC會議

美國/香港/李家超/APEC

全球逾50個人權組織等聯署向美國總統拜登發出公開信，對美國政府正考慮豁免香港特首李家超的制裁，允許他參加今年11月舉行的亞太經合經濟會議提出明確反對，指這會造成“麻煩的先例”。公開信要求拜登政府明確表明不會讓李家超參加APEC會議。

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據中央社今天報道稱，全球超過50個人權組織6月30日向美國總統拜登連署發出公開信。信中指出，對於有報導指美國政府正考慮豁免對李家超的制裁，讓他可參加今年11月在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）表達嚴重關切，並對此提出明確的反對。

這封公開信指出，李家超正受制裁，在任何情況下都不應准許他踏足美國。如果容許這事情發生，代表對李家超的制裁實際上毫無意義，且破壞外界對美國捍衛香港自由及人權的信心。信中又指，給予李家超暫時或永久豁免制裁，會對將來處理侵犯人權者產生一個“麻煩的先例”，也釋放出西方國家對解決香港問題決心減弱的訊息。

據公開信說，先前美國政府已有先例，因為對古巴、尼加拉瓜及委內瑞拉缺乏民主及打壓人權感擔憂，而將這些國家排除在美洲峰會之外。

中央社說，早前香港明報6月14日報導，李家超曾表示，香港“肯定會以成員身分”出席APEC會議。“港區國安法”在2020年實施後，美國財政部宣布制裁11名損害香港自治的中國大陸和香港官員，包括時任香港保安局長李家超及時任香港特首林鄭月娥。