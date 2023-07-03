中共建黨102周年前夕 “求是”刊文稱習近平憂亡黨

中共/建黨102周年

中共黨刊“求是”於建黨102周年前夕，發表領導人習近平去年3月向黨校培訓幹部講話全文，透露他十分擔憂中共恐步入蘇共垮台後塵，此前習近平還曾說，中國準備經受“風高浪急甚至驚濤駭浪”。

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據中央社今天引述消息報道稱，中共建黨102周年前夕，官媒披露習近平憂亡黨。今年七一是中共建黨102周年，6月30日，求是刊登“努力成長為對黨和人民忠誠可靠、堪當時代重任的棟樑之才”文章，並註明這是去年3月1日中央黨校青年幹部培訓班開課，習近平藉此發表談話的全文。

習近平當時說，年輕幹部接好班，最重要的是要像已故領導人鄧小平說的，接好“堅持革命鬥爭方向的英勇精神的班”，也就是接好堅持馬克思主義信仰、為共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想而奮鬥的班。據習近平指出：“如果我們培養出來的人都不信奉馬克思主義、共產主義了，不舉中國特色社會主義這面旗了，就會發生東歐劇變、蘇共垮台、蘇聯解體那種‘故國不堪回首月明中’的悲劇！”

中央社說，“求是”發表習近平這篇擔憂亡黨與斥責黨內腐敗的談話前，今年5月30日，他出席第20屆中央國安委第一次會議更指出，當前中國面臨“國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大”。習近平疾呼，要堅持底線思維和極限思維，準備“經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗”，並說當前中國面臨“國家安全問題的複雜程度、艱巨程度明顯加大”。