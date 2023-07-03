中國下令限制出口鎵和鍺

中國/半導體/限制鎵和鍺出口

中國今天宣布，將從下個月開始對兩種稀有金屬鎵和鍺實施出口限制，中國是這兩種金屬的主要生產國，鎵和鍺是半導體生產關鍵物質。

廣告 繼續瀏覽後續

中國宣布這一限制措施，引發是在與美國進行技術競爭的背景下，圍繞半導體的緊張局勢而採取的回應猜測。

根據中國商務部和海關公布的一項指令，從8月1日起，鎵和鍺的出口將需要獲得許可才能被批准。該指令還說，必須說明出口的最終接收方和使用目的。中國的指令以 "維護國家安全和利益 "的需要解釋這些措施。

據歐盟稱，在集成電路、LED和光伏板中使用的鎵，被認為是一種關鍵的原材料。而根據歐盟委員會2020年的一份報告，中國佔了鎵產量的80%。

而至於對光纖和紅外線至關重要的鍺，根據同一文件，該元素的80%的產量也來自中國。

據法新社說，近年來，美國將中國公司列入黑名單，以切斷它們與美國技術供應鏈的聯繫，包括最先進的芯片。

正在尋求在半導體設計方面實現自給自足的中國認為，美國的這些措施旨在維持美國在這一領域的優勢地位。

最近幾周，美國也收緊了對半導體出口的限制，並對美國盟友施加壓力，要求他們也跟進。從9月起，荷蘭將對用於製造電子芯片的技術的出口實施限制。