中國北京酷熱剛走多地澇災威脅又至

中國/炎熱/洪水

北京從酷熱中剛剛得到相對喘息，中國各地洪水又至。

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中國國家氣候中心周一報告，北京天氣報告氣溫連續 9.8 天超過 35 攝氏度。上一次出現這樣的記錄是在 1961 年，當時比大多數北京居民現在擁有空調甚至風扇的時間還要早幾十年。降雨量不足可能是造成高溫的原因之一，通常已經乾燥的首都今年的降雨量甚至比往年還要少。

當局稱，雖然此後氣溫有所緩和，周一中午的氣溫為 33 攝氏度，但預計本周北京和中國其他地區的氣溫將再次升至 39.6 攝氏度。

與此同時，湖南省應急管理局周日因發生洪澇災害，緊急轉移一萬多人至安全地帶。

當地報告，大約 70 棟房屋倒塌，2,283 棟房屋受損，農田被淹沒。迄今為止損失估計至少為 5.75 億元人民幣（7900 萬美元）。

而在陝西省北部的鎮巴縣，當局報告稱，50年來最嚴重的洪水衝毀了道路，毀壞了房屋。到目前為止，還沒有洪水造成人員死亡的報道。

儘管中國夏季經常發生洪水，但今年的高溫卻不同尋常。預計未來幾天，約佔中國半壁河山面積的11個省份將出現大雨，其中主要是潮濕的南方地區。

2021年，中部省份河南省報告因洪水死亡人數超過300人。當年7月20日，創紀錄的降雨淹沒了省會鄭州，街道變成湍急的河流，至少部分地鐵線路被淹。

據美聯社今天說，中國近來最嚴重的洪水發生在 1998 年，當時有 4150 人死亡，其中大部分遇難都發生在長江沿岸。