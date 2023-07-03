中國官方製造業獨立指數報緩降

中國/經濟

中國媒體集團財新和標普全球在一份數據報告中說，上個月的中國製造業採購經理人指數（PMI）為50.5點，而5月份為50.9點。主要聚焦中小企業的財新調查被認為能夠準確反映該行業經濟狀況。

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據法新社今天報道稱，根據周一公布的一項獨立指數，在中國復蘇乏力的情況下，中國的製造業活動在6月有所放緩，而該行業的就業情況也有所惡化。

數字高於50表示活動擴張，低於50表示萎縮。

12月，中國取消了已經實施了近三年的清零限制，這些限制對經濟活動造成了嚴重的限制。中國在第一季度的經濟出現反彈，國內生產總值（GDP）同比增長4.5%。但中國正面臨著一些危機：過度負債的房地產行業，消費者信心下降，以及更普遍的問題，如通貨膨脹，廣泛的經濟衰退的威脅以及和與美國的地緣政治緊張。這些困難正在對就業市場產生影響。

根據中國官方數據，中國年輕人（16-24歲）的失業率在5月達到了20.8%的歷史最高水平。分析師警告說，隨着今年夏天1160萬新的高等教育畢業生進入勞動力市場，這一比率可能進一步上升。

為了刺激經濟活動，中國中央銀行在最近幾周進行了多次降息，而此時許多經濟學家正更多地呼籲制定刺激計畫。目前，中國當局似乎排除了這一選項，而選擇了有針對性的經濟措施。

中國將在7月中旬公布第二季度的經濟增長數據。